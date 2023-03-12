У частині номінацій і без указу президента. Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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12 березня 2023

Пізно ввечері суботи, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Втім, переможців назвали лише у частині категорій, а на сайті президента указ, яким і оголошують переможців, так і не з'явився.

У заяві йдеться, що Комітет ще 15 лютого провів засідання та голосування, на якому визначив переможців у п'яти номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво", "Кіномистецтво".

"За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України", – повідомили в Комітеті.

Лауреатами Шевченківської премії 2023 стали:

  • Катерина Калитко, поетеса – за книгу поезій "Орден мовчальниць"
  • Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції"
  • Михайло Назаренко, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах
  • Віталій Портников, журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії – за публіцистичні статті та виступи останніх років
  • Ірина Цілик, режисерка – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

У двох номінаціях – Театральне мистецтво та Візуальні мистецтва – переможців не оголосили.

На сайті президента на даний момент відповідний указ відсутній.

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким, власне, і оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

У розмові з УП.Культура Юрій Макаров розповів, що не знає, чому Офіс президента так і не опублікував указ про лауреатів Шевченківської премії 2023 та коли саме таке рішення було прийнято в офісі Зеленського. 

Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

У мнулому році лауреатами стали режисерка Катерина Горностай з фільмом "Стоп-Земля", Григорій Грабович з циклом статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм", Тамара Горіха Зерня з романом "Доця". Пригадати усіх цьогорічних номінантів Шевченківської премії можна за посиланням.

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