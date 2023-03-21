Помер український композитор Олександр Козаренко

Український піаніст, музикознавець та композитор Олександр Козаренко помер у Івано-Франківську у віці 59 років.

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Про смерть композитора у своєму Facebook написав режисер Євген Лавренчук.

"Сьогодні о 05:00 відійшла душа геніального українського композитора Олександра Козаренка. Останній раз ми бачилися з ним ще перед війною, коли саджали дерева на Алеі митців у Києві...Тоді ми сміялися, жартували, говорили всіма мовами, він смішно реагував, коли його оперу "П'єро мертвопетлює" я навмисно називав "П'єро - мертвий Петлюра"...

Спи спокійно, П'єро та останній з могікан старої української інтеліґентности", - написав Лавренчук.

За інформацією видання zaxid.net, 17 березня Козаренко потрапив до реанімації. За словами сестри композитора, під час лікування пневмонії його стан погіршувався до неконтрольованого, тому Козаренка терміново перевезли до реанімації інфекційної лікарні в Івано-Франківську. Там він перебував під апаратом штучної вентиляції легень з діагнозом "дифузна ковідна пневмонія".

Олександр Козаренко на Kyiv Music Fest-2020. Фото: Аліна Гармаш

Олександр Козаренко народився 24 серпня 1963 року у Коломиї. Закінчив Львівське музичне училище та Київську консерваторію по класу фортепіано. З 1992 року викладав у Львівській музичній академії, був завідувачем кафедрою філософії мистецтв.

Писав музику у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Твори Козаренка увійшли до репертуару провідних українських колективів ("Київська камерата", Київський саксофонний квартет, "Віртуози Львова"), виконувалися в Україні та багатьох країнах світу. Він є автором музики до понад пів сотні вистав.

Саме камерна кантата Козаренка "П'єро мертвопетлює", прем'єра якої відбулася у 1994 році у Львові, розкрила нові грані у таланті Василя Сліпака - всесвітньо відомого українського оперного співака, соліста Паризької національної опери, який загинув на російсько-українській війні.