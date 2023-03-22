Українська балерина виїхала до Європи через російські бомби, а зараз ділить сцену з росіянами

Агентство Reuters присвятило великий репортаж українській балерині Ганні Муромцевій. Рік тому вона виїхала до Європи через вторгнення Росії. А зараз виконує головну роль в балеті Чайковського.

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"Після того, як у розкішному Оперному театрі Будапешта згасає світло, українська балерина Ганна Муромцева високо пурхає хвилястими руками у головній ролі балету "Лебедине озеро" Чайковського. Наприкінці глядачі вибухають оплесками", – так починається стаття під назвою "Українська балерина, яку війна позбавила коріння, знову високо злітає в "Лебединому озері".

У ній йдеться, що рік тому 29-річна танцівниця тікала з Києва у переповненому потязі з тисячами інших біженців через російське повномасштабне вторгнення, "не знаючи, чи зможе вона коли-небудь знову вийти на сцену": "Муромцева була на піку своєї кар'єри в Національній опері України, коли війна перекреслила всі її плани".

Муромцева виїхала на поїзді з подругою, з якою по черзі ділила одне місце "під час виснажливої 12-годинної подорожі на західну Україну". А згодом знайшла спосіб виїхати для своєї матері та бабусі. Вони зустрілися у Львові і поїхали до Бельгії, де їх прийняла родина, в якої вона колись відпочивала у дитинстві.

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"Муромцева навіть залишила в Києві свої пуанти, бо змогла спакувати лише одну сумку", зазначає автор.

"Коли я їхала з Києва, я навіть не розраховувала, що колись знову буду танцювати. Я сказала "прощавай" своїй кар'єрі", – цитують слова української балерини, сказані між репетиціями в Будапешті балету Чайковського. В статті зазначають, що зі своєю українською трупою Муромцева танцювала цю роль понад п'ять років.

Матеріал супроводжують знімки балерини разом з її партнером по сцені – росіянином Борисом Журіловим. Також на фото з репетицій – ексбалерина Маріїнського театру (Санкт-Петербург), нині педагог Угорського національного балету Ірина Прокофьєва.

Також Муромцева й Журілов постять в своїх Instagram фото та відео один з одним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Boris Zhurilov (@boriszhurilov)

На одній з наступних фото у статті – Муромцева тримає в руках кулон із зображенням України.

"Я щаслива знову розповідати історію на сцені. Це зовсім інша постановка (в Будапешті). Мені здається, що я дійсно повинна довести (собі) ..... Ти маєш бути... дуже гнучкою в голові, а не в тілі", – каже про можливість виконувати партію у балеті Чайковського Муромцева.

Скріншот з reuters.com

"Українка щодня працює над своєю душевною рівновагою, виходячи на довгі прогулянки. Вона знайшла нових друзів відтоді, як приїхала до Будапешта минулого літа", – пише автор статті.

Муромцева каже, що важкі тренування допомагають їй виживати: "Ми називаємо це балансом між війною та особистим життям, а не балансом між роботою та особистим життям. Було важко, зараз стає трохи легше".

Далі розповідається, що українська балерина зареєструвалася як біженка в Німеччині минулого року, де їй запропонували місце для тренувань. Однак вона пройшла прослуховування в Угорську державну оперу, "де серед солістів і міжнародного кордебалету є українські, російські та білоруські танцюристи".

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Її мати та бабуся поїхали назад до Києва ще минулого року. Також згадують про хрещеного балерини – він щойно повернувся з фронту після поранення. Мама планує приїхати до неї на "Лебедине озеро" наприкінці березня, а сама Муромцева, йдеться у статті, повернутися не може: контракт.

Фото на обкладинці: @mariia.kulchytska