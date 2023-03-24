Фільми, книги й You-Tube – як змінилось споживання мистецтва українцями у повномасштабну війну

В Україні більше року триває повномасштабна війна, яка вплинула на всі сфери життя українців. Про те, як війна змінила культурні практики – українці з різних регіонів розповіли в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Відповідні дані опублікували в аналітичному звіті Інституту.

Чверть (24%) опитаних не помітили, щоби війна вплинула на їхні практики культурної діяльності.

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Решта респондентів повідомили, що змінили свої вподобання через повномасштабну війну в Україні. Українці почали споживати більше контенту державною мовою, а також використовувати нові для себе мистецькі практики.

56% за останній рік почали слухати більше української музики;

22% почали більше читати книг українських авторів;

3% почали співати;

2% почали малювати;

2% почали писати власні вірші або оповідання.

Окрім того, згідно опитування, в українців за останній рік змінились звички у споживанні культурного контенту. Зокрема, велика частина учасників дослідження тепер обирає український продукт замість російського.

Фільми та серіали

42% почали більше дивитися українські фільми / серіали;

46% частково або і повністю відмовилися від російських фільмів;

9% припинили дивитися взагалі;

15% не відчули змін.

Музика

53% почали більше слухати української музики;

41% частково або і повністю відмовилися від російської музики;

6% припинили слухати;

14% не помітили змін.

Книги та періодика

38% почали читати більше українських книг;

31% відмовилися від російських;

8% перестали читати;

28% не змінили своєї поведінки.

You-Tube канали

39% почали споживати більше українського контенту;

31% відмовилися від російського;

6% припинили споживати;

27% змін не спостерігали.

Блогери

34% почали більше слухати / читати українських;

26% припинили слухати / читати російських;

10% відмовилися від будь-яких;

30% споживають, як і раніше.

Веб-сайти

35% перейшли на українські сайти;

27% більше не відвідують російські;

8% припинили користуватись цим джерелом;

для 29% ситуація не змінилася.

Три чверті опитаних вважають, що кількість українського культурного матеріалу за останній рік зросла, а 84% відзначили зростання за останній рік інтересу до українського культурного матеріалу в самій Україні.

Хто взяв участь в опитуванні

Опитування проводили з 27 січня до 3 лютого 2023 року методом телефонного інтерв’ю серед 2009 дорослих жителів України. Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%, 1,9% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,3% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,0% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.