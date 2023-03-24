Фільми, книги й You-Tube – як змінилось споживання мистецтва українцями у повномасштабну війну

В Україні більше року триває повномасштабна війна, яка вплинула на всі сфери життя українців. Про те, як війна змінила культурні практики – українці з різних регіонів розповіли в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
Відповідні дані опублікували в аналітичному звіті Інституту.
Чверть (24%) опитаних не помітили, щоби війна вплинула на їхні практики культурної діяльності.
Решта респондентів повідомили, що змінили свої вподобання через повномасштабну війну в Україні. Українці почали споживати більше контенту державною мовою, а також використовувати нові для себе мистецькі практики.
- 56% за останній рік почали слухати більше української музики;
- 22% почали більше читати книг українських авторів;
- 3% почали співати;
- 2% почали малювати;
- 2% почали писати власні вірші або оповідання.
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Окрім того, згідно опитування, в українців за останній рік змінились звички у споживанні культурного контенту. Зокрема, велика частина учасників дослідження тепер обирає український продукт замість російського.
Фільми та серіали
- 42% почали більше дивитися українські фільми / серіали;
- 46% частково або і повністю відмовилися від російських фільмів;
- 9% припинили дивитися взагалі;
- 15% не відчули змін.
Музика
- 53% почали більше слухати української музики;
- 41% частково або і повністю відмовилися від російської музики;
- 6% припинили слухати;
- 14% не помітили змін.
Книги та періодика
- 38% почали читати більше українських книг;
- 31% відмовилися від російських;
- 8% перестали читати;
- 28% не змінили своєї поведінки.
You-Tube канали
- 39% почали споживати більше українського контенту;
- 31% відмовилися від російського;
- 6% припинили споживати;
- 27% змін не спостерігали.
Блогери
- 34% почали більше слухати / читати українських;
- 26% припинили слухати / читати російських;
- 10% відмовилися від будь-яких;
- 30% споживають, як і раніше.
Веб-сайти
- 35% перейшли на українські сайти;
- 27% більше не відвідують російські;
- 8% припинили користуватись цим джерелом;
- для 29% ситуація не змінилася.
Три чверті опитаних вважають, що кількість українського культурного матеріалу за останній рік зросла, а 84% відзначили зростання за останній рік інтересу до українського культурного матеріалу в самій Україні.
Хто взяв участь в опитуванні
Опитування проводили з 27 січня до 3 лютого 2023 року методом телефонного інтерв’ю серед 2009 дорослих жителів України. Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%, 1,9% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,3% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,0% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.
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