Фільми, книги й You-Tube – як змінилось споживання мистецтва українцями у повномасштабну війну

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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24 березня 2023

В Україні більше року триває повномасштабна війна, яка вплинула на всі сфери життя українців. Про те, як війна змінила культурні практики – українці з різних регіонів розповіли в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Відповідні дані опублікували в аналітичному звіті Інституту.

Чверть (24%) опитаних не помітили, щоби війна вплинула на їхні практики культурної діяльності.

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Решта респондентів повідомили, що змінили свої вподобання через повномасштабну війну в Україні. Українці почали споживати більше контенту державною мовою, а також використовувати нові для себе мистецькі практики.

  • 56% за останній рік почали слухати більше української музики;
  • 22% почали більше читати книг українських авторів;
  • 3% почали співати;
  • 2% почали малювати;
  • 2% почали писати власні вірші або оповідання.

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Окрім того, згідно опитування, в українців за останній рік змінились звички у споживанні культурного контенту. Зокрема, велика частина учасників дослідження тепер обирає український продукт замість російського.

Фільми та серіали

  • 42% почали більше дивитися українські фільми / серіали;
  • 46% частково або і повністю відмовилися від російських фільмів;
  • 9% припинили дивитися взагалі;
  • 15% не відчули змін.

Музика

  • 53% почали більше слухати української музики;
  • 41% частково або і повністю відмовилися від російської музики;
  • 6% припинили слухати;
  • 14% не помітили змін.

Книги та періодика

  • 38% почали читати більше українських книг;
  • 31% відмовилися від російських;
  • 8% перестали читати;
  • 28% не змінили своєї поведінки.

You-Tube канали

  • 39% почали споживати більше українського контенту;
  • 31% відмовилися від російського;
  • 6% припинили споживати;
  • 27% змін не спостерігали. 

Блогери

  • 34% почали більше слухати / читати українських;
  • 26% припинили слухати / читати російських;
  • 10% відмовилися від будь-яких;
  • 30% споживають, як і раніше.

Веб-сайти

  • 35% перейшли на українські сайти;
  • 27% більше не відвідують російські;
  • 8% припинили користуватись цим джерелом;
  • для 29% ситуація не змінилася. 

Три чверті опитаних вважають, що кількість українського культурного матеріалу за останній рік зросла, а 84% відзначили зростання за останній рік інтересу до українського культурного матеріалу в самій Україні.

Хто взяв участь в опитуванні

Опитування проводили з 27 січня до 3 лютого 2023 року методом телефонного інтерв’ю серед 2009 дорослих жителів України. Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%, 1,9% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,3% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,0% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.

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