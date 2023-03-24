Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва

У колекції нью-йоркського Метрополітен-музею є понад 1000 експонатів, що пов'язані з людьми, яких підозрюють у незаконній торгівлі антикваріатом та мародерстві предметів мистецтва.

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Про це йдеться в новому звіті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), повідомляє CNN.

Щонайменше 1109 предметів з колекції Метрополітен раніше належали особам, які були звинувачені або засуджені за злочини, включаючи мародерство і незаконну торгівлю. ICIJ та некомерційна організація Finance Uncovered виявили це під час огляду колекції старожитностей одного з найвідоміших музеїв.

З цих експонатів менше половини мають детальні описи того, як вони покинули країну походження. Приміром, з понад 250 предметів старовини з колекції Мет, що пов'язані з Непалом і Кашміром, які особливо сильно постраждали від мародерства, лише три мали відповідні документи.

Індійська статуя 11-го століття з колекції Метрополітен, яку пов'язують із контрабандистом старожитностей Субхашем Капуром. Фото: Metropolitan Museum of Art

Багато предметів з колекції Метрополітен, свідчать у ICIJ, також мають зв'язки з особами, причетними до мародерства або торгівлі антикваріатом. Розслідування з'ясувало, що в музеї є майже два десятки предметів, які колись належали американському антиквару Роберту Е. Хехту. В 1959 та 1961 роках італійська прокуратура звинуватила його в контрабанді творів мистецтва, однак Мет і після цього продовжив купувати у нього експонати.

Метрополітен також має понад 800 предметів, які колись належали діловому партнеру Гехта Джонатану П. Розену. В 1997 році Італія висунула йому і Гехту звинувачення. Після того низка інституцій відреагувала: Клівлендський музей мистецтв погодився повернути предмети зі своїх колекцій Розену, дізнавшись, що вони були вкрадені, а Корнельський університет погодився повернути близько 10000 стародавніх іракських табличок, подарованих Розеном. Мет же зберіг їх у колекції.

"Метрополітен задає тон для музеїв по всьому світу. Якщо Метрополітен пропускає всі ці речі крізь пальці, то як ми можемо сподіватися на решту арт-ринку?" - заявила виконавча директорка групи по боротьбі з незаконним обігом антикваріату Antiquities Coalition Тесс Девіс.

Примусові вилучення мистецтва

В останні кілька років Метрополітен кілька разів ставав епіцентром гучних вилучень предметів мистецтва. Минулого року влада США вилучила щонайменше 29 предметів з його колекції, включаючи єгипетську бронзу, грецькі бюсти та античні тарілки.

У 2019 році музей погодився повернути 2000-річну золоту труну, що походить зі Стародавнього Єгипту. Вона опинилася в центрі уваги після того, як зірка реаліті-шоу Кім Кардашян сфотографувалася поруч з артефактом під час бала Інституту костюма Мет Гала. Після скандального фото окружна прокуратура Манхеттена провела розслідування. Воно підтвердило, що труна була викрадена мародерами, а музей придбав її за "погано підробленою" експортною ліцензією.