США повернули Україні скіфські мечі та половецьку шаблю, які вивезли окупанти

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 березня 2023

США офіційно повернули Україні предмети історичної та культурної спадщини, які росіяни викрали з тимчасово окупованих територій і намагалися незаконно ввезти до Сполучених Штатів. 

Зокрема, окупанти намагалися вивезти наконечник сокири бронзової доби, скіфські мечі та половецьку шаблю, повідомляє американська Митно-прикордонна служба і Посольство України у США.

10 березня у Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі предметів української історичної спадщини українській стороні.

"2 вересня 2022 року співробітники Митно-прикордонної служби США у міжнародному поштовому відділенні Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді вилучили кам'яну сокиру та три металеві мечі", – йдеться у повідомленні митників.

 Фото: Посольство України у США

Мечі прибули з Росії, а кам'яне топорище – з України. Предмети ідентифікували як українські культурні цінності.

"Митно-прикордонна служба США надзвичайно пишається тим, що відіграла важливу роль у вилученні цих артефактів, які були вкрадені у народу України", – сказав директор оперативних підрозділів Митно-прикордонної служби США Френсіс Руссо.

Під час церемонії повернення посол Оксана Маркарова нагадала, що російські окупанти цілеспрямовано викрадають та вивозять з України історичні та культурні артефакти, намагаючись позбавити Україну ідентичності.

Що сталося?

 10 березня у Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі історичних артефактів

З липня по вересень 2022 року правоохоронці з відділу розслідувань Департаменту внутрішньої безпеки США у Нью-Йорку та Ньюарку (штат Нью-Джерсі) затримали декілька вантажів з предметами археології.

Вантажі надходили до США з території РФ без належного документального супроводження. 

Усього в США було затримано близько 20 вантажів з археологічними предметами, які відправляли з РФ (Краснодарського краю) та тимчасово окупованих українських територій. 

Правоохоронці запідозрили, що археологічні об’єкти могли належати Україні – експертизи підтвердили ці побоювання. Також американська сторона звернулась до Міністерства культури та інформаційної політики України – там остаточно підтвердили, що артефакти мають українське походження.

Серед викрадених цінностей були:

  • мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим);
  • крем’яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е., яка за інформацією Інституту археології України належить до культури кулястих амфор (ареал – поширення північно-західна частина України);
  • половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ сторіччя та багато інших артефактів.

Повернення пам’яток археології, які намагалися незаконно ввезти на територію Сполучених Штатів з Росії, стало можливим завдяки співпраці українських дипломатів в США.

Нагадаємо, раніше російські окупанти захопили музей зі скіфським золотом у Мелітополі, вивезли з Маріуполя оригінали картин видатних художників, викрали колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета.

Росіяни також пограбували Херсонський краєзнавчий музей: численні історичні артефакти перевезли до окупованого Генічеська.

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