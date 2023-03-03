Найкращі серіали весни: без "Мандалорця" – ви про нього і так знаєте

Що подивитись у березні – огляд серіалів від кінокритика УП.Життя і солдата ЗСУ Ярослава Підгори-Гвяздовського традиційно не містить очевидних рекомендацій. Тож, згадки про 3-й сезон "Мандалорця" шукати в цьому огляді марно.

Натомість тут є сонечко, радість, жінки, чоловіки, перемога – все важливе і потрібне світу й самому життю В більшості представлених фільмів жінки відіграють роль якщо не головну, то максимально суттєву – жіночі образи є наріжним каменем сюжетних поворотів. Географія березневого огляду також традиційно обширна: тут представлені кіноіндустрії 6 країн – США, Мексики, Великої Британії, Франції, Південної Кореї і Швеції.

Але контекст війни забути неможливо, тому огляд починається з військового екшну, який очолює переможну 7-ку кращих.

Чорні серця (Coeurs Noir)

Показ: Amazon Prime Video, Франція

Нарешті перший за півроку адекватний серіал у військовому жанрі, де нема штучного пафосу, а всі воїни поводяться зі зброєю і у бойових ситуаціях так, що перегляд не викликає сміху. Тому форма "міні" на 6 серій засмучує. Бо робота французького підрозділу спец-призначення в Іраку є жанровим, постановочним і драматичним успіхом, даючи можливість щасливо згадати "Батьківщину", "Шість" і останній подібний хіт – минулорічний "Список смертників" (з того ж таки сервісу Amazon).

Історія – розмаїта, і торкається водночас локальної іракської ситуації, вплітаючи інтереси цивільних курдів й іракців, а також штаби французької та американської армій. Серіал виходить і за межі одного ареалу, перекидаючи глядача до іншого, адже корені терористичних актів, здійснених в різних містах Франції, мають за ґрунт саме іракську землю. Психологізму додають проблеми, з якими стикаються герої, чи після бою, важко переживаючи помилку, чи в ситуації зі стосунками, адже особисте життя війна не можу знищити. Щира рекомендація любителям!

Золото (The Gold)

Показ: BBC, Велика Британія

Цей 6-серійний міні-серіал є на кшталт чізкейку, чий шматочок скуштував гурман, і попросив другий. Ідеально розіграна історія про найбільше реальне пограбування в Британії з ідеально збалансованими чисто англійськими кримінальним детективом і гумором. Три тони золота, викрадених з банку 6-ма грабіжниками, наприкінці 70-х років, тут існують як хічкоківський макгафен – про золото всі говорять, поліція його шукає, грабіжники ним ніби користуються, але його так і не знаходять, і цим воно стає легендарним.

Не пригальмовуючи, не провисаючи, серіал мчить, як мустанг, але динаміка не позбавляє глядача задоволення розглядати чудово відтворену епоху, зі специфічними костюмами, келихами, зачісками, непроглядним димом цигарок у відділках, друкарськими машинками, смішними вусами чоловіків та шафоподібними плащами жінок. Плюс кілька родзинок: тут головну роль слідчого грає неперевершений Х’ю Бонневілль ("Абатство Даунтон"), а адвоката, з прізвищем Купер, грає Доменік Купер ("Проповідник").

Формула-1: Жени, щоб вижити (Formula 1: Drive to Survive)

Показ: Netflix, Велика Британія

Дивлячись серіал, розумієш, чому люди (хоч в основному і чоловіки) так люблять машини, швидкість і вигравати – бо це в наших ДНК, це основа тестостерону, основа життя. Вже 5-й сезон поспіль документальний 10-серійний шедевр драйву і напруги дає максимум задоволення любителям перегонів супершвидкісних болідів, які ганяють впродовж року найдорожчими трасами всього світу.

Однак головна причина наявності "Формули-1" в топі переглядів, окрім перегонів, звісно, як левової частини кожної 35-хвилинної серії, - талант режисерів з Netflix (певно, через шалені гроші) влізти за лаштунки: хто про що говорить, жартує і зубоскалить, і навіть глибше - в приватне життя пілотів та керівників, в кола їх родин. Це робить серіал ближчим, теплішим, зрозумілішим ширшій аудиторії. Ну, й не забувають творці про вкраплення актуальності. До прикладу, рік тому, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, керівник однієї з 10 ведучих команд розриває контракт з пілотом-росіянином зі словами: "Більше ніяких росіян, поки я живу на цій планеті". Сміливо!

Голова Хоакіна Мур’єти (La Cabeza de Joaquín Murrieta)

Показ: Amazon Prime Video, Мексика

Строкатий і красивий серіал розказує історію одного з найвідоміших героїв Мексики XIX сторіччя. Він жорстокий і жорсткий, але в ньому так багато дружніх почуттів, любові до дітей, звитяги і патріотизму – важливих рис для посталого Зорро. 8 серій розповідають про протистояння Мур’єти американським рейнджерам, чия країна виступила на "захист" сепаратистської республіку Техас, вторглася до Мексики і, в результаті, анексувала її третину.

Політичний момент тут звучить у весь голос, і саме через історичність, дошкульність і вибуховість діалогів "Голова..." є взірцем серіального мистецтва. Що в купі з сучасним саундтреком (не гіршим ніж у фільмах Тарантіно і Джармуша), розлогими зйомками (в 4 (!) мексиканських штатах), з постановкою боїв, побудованими будинками і цілими містечками й геніальним дебютом Бекі Чу Ву, що зіграла напарницю Мур’єти, китаянку Аделю Ченг, - все це робить серіал винятковим, і must see для любителів вестернів та орієнтального кіно.

Твоя компанія (The Company You Keep)

Показ: Hulu / ABC, США

Легкий, але без грубих натяжок – те, що треба для відпочинку обом статям. Рейтинг на IMDB – 7,4, тож якість присутня. Красень-злодій (Міло Вентімілья, "Це – ми") захоплюється яскравою співробітницею силової структури США (Катрін Хаена Кім, "ФБР"). У них – дикий амур на три дні в готелі. За присутності бомби уповільненої дії між ними, що вони не знають про роботу один одного. Та доля їх зводить крім того, що разом, ще й в одній і тій самій справі – проти "метамфітамінового короля", якого він необдумано пограбував, а вона хоче обдумано посадити.

Тут вже стикаються нові, родинні теми, бо у нього сім’я – грабіжників, у неї – конгресменів. Та й ще у "короля" є своя сім’я. Тобто маємо кримінал, мелодраму і комедію положень. І все це легко туди сюди переходить, при всій контрастності тем. Не міцніше ніж аперитив, серіал дозволяє собі і трошки гостроти, роблячи одного з героїв колишнім послом в росії, який "відмиває відкати з Кремля". Його так само легко грабують, адже він має символічний зв'язок з країною-агресором – пихатість.

Таксист - 2 (Mobeomtaeksi)

Показ: SBS TV, Південна Корея

Трохи наївний кримінальний комедійний екшн з повчальним моментом, зроблений одночасно в дусі класичних дорам і сучасних трилерів-бойовиків. Так, з першого огляду – суцільний вінегрет, де є все. Втім, це – корейський вінегрет, причому топовий, з рейтингом 8,0, тому не все так просто. За структурою ми маємо подобу до "11 друзів Оушена", тільки ціллю героїв є не пограбування когось, а помста тим, хто когось пограбував.

Після закрученого 1-й сезону 2021 року (ми про нього писали), 2-й сезон продовжує ідею вертикальності, коли кожні дві серії – це окремі місії команди месників, схованих за вивіскою "Еліт-Таксі". Але є місце і продовженню горизонтальних ліній, коли починають спливати старі злодії, покарані та непримеренні в своїй люті помститися. Цікавий ретро-стиль серіалу: диско 80-х, магнітофонні касети і така відчайдушність на кшталт індійського кіно, добре знайомого в Україні з тих часів. Розрахований на традиційні 16 серій (кожна по 1 годині), "Таксист-2" завершиться на початку квітня.

Захоплення (Kapningen)

Показ: C More / TV4 Play, Швеція

Серіал "Захоплення"

Дивовижно недооцінений серіал, чий рейтинг 4,9 на IMDB ставить під сумнів спробу спиратися загалом на рейтинги. Захоплення літака шведських авіаліній на шляху до США запускає заплутане – чим і цікаве – розслідування, оплутуючи павутинням десятки людей, причому по всьому світі. Бо тероризм ніколи не є творенням лише когось одного, впливаючи на ще більшу кількість людей, на перший погляд безневинних. В цьому найцікавіша інтрига серіалу.

Пошук причетних до захоплення літака – це просто таки квест, де приціл сюжету переходить від пасажирів до капітана літака, від нього – до працівниці спецслужби, яка в свої чергу підозрює інші працівницю, а та – взагалі ще одну спецслужбу, і все бумерангом летить до США, знову повертаючись до Швеції, де демократія – палиця з двома кінцями. Вся ця багатошаровість створює дещо значніше за обмежену однією країною історію і одним серіалом. Тут є світоглядні питання. Тим особливо, що вони вкладені в гармонійну поліфонію жанрів, сполучаючи напружений трилер, неочевидний детектив і людську драму.

Хто бажав би подивитися більше, маємо ще трошки рекомендацій: американський 8-серійний "Консультант" (The Consultant), чия захоплива хода може дещо зіпсувати глядачеві настрій фіналом-без-відповіді; франко-італійський "Джанго" (Django) здатен як зацікавити фантастичним моделюванням історії США, так і викликати неприємне здивування; американський "Милий Едвард" (Dear Edward) є одним з тих, хто просто не вліз в нашу 7-ку, хоча він відверто викликає нестримні сльози – комусь вони будуть прийнятні, комусь – занадто мелодраматичні.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, спеціально для УП.Життя.

Колажі підготовлені Андрієм Калістратенко.