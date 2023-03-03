Найкращі серіали весни: без "Мандалорця" – ви про нього і так знаєте

Що подивитись у березні – огляд серіалів від кінокритика УП.Життя і солдата ЗСУ Ярослава Підгори-Гвяздовського традиційно не містить очевидних рекомендацій. Тож, згадки про 3-й сезон "Мандалорця" шукати в цьому огляді марно.
Натомість тут є сонечко, радість, жінки, чоловіки, перемога – все важливе і потрібне світу й самому життю В більшості представлених фільмів жінки відіграють роль якщо не головну, то максимально суттєву – жіночі образи є наріжним каменем сюжетних поворотів. Географія березневого огляду також традиційно обширна: тут представлені кіноіндустрії 6 країн – США, Мексики, Великої Британії, Франції, Південної Кореї і Швеції.
Але контекст війни забути неможливо, тому огляд починається з військового екшну, який очолює переможну 7-ку кращих.
Чорні серця (Coeurs Noir)
Показ: Amazon Prime Video, Франція
Нарешті перший за півроку адекватний серіал у військовому жанрі, де нема штучного пафосу, а всі воїни поводяться зі зброєю і у бойових ситуаціях так, що перегляд не викликає сміху. Тому форма "міні" на 6 серій засмучує. Бо робота французького підрозділу спец-призначення в Іраку є жанровим, постановочним і драматичним успіхом, даючи можливість щасливо згадати "Батьківщину", "Шість" і останній подібний хіт – минулорічний "Список смертників" (з того ж таки сервісу Amazon).
Історія – розмаїта, і торкається водночас локальної іракської ситуації, вплітаючи інтереси цивільних курдів й іракців, а також штаби французької та американської армій. Серіал виходить і за межі одного ареалу, перекидаючи глядача до іншого, адже корені терористичних актів, здійснених в різних містах Франції, мають за ґрунт саме іракську землю. Психологізму додають проблеми, з якими стикаються герої, чи після бою, важко переживаючи помилку, чи в ситуації зі стосунками, адже особисте життя війна не можу знищити. Щира рекомендація любителям!
Золото (The Gold)
Показ: BBC, Велика Британія
Цей 6-серійний міні-серіал є на кшталт чізкейку, чий шматочок скуштував гурман, і попросив другий. Ідеально розіграна історія про найбільше реальне пограбування в Британії з ідеально збалансованими чисто англійськими кримінальним детективом і гумором. Три тони золота, викрадених з банку 6-ма грабіжниками, наприкінці 70-х років, тут існують як хічкоківський макгафен – про золото всі говорять, поліція його шукає, грабіжники ним ніби користуються, але його так і не знаходять, і цим воно стає легендарним.
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Не пригальмовуючи, не провисаючи, серіал мчить, як мустанг, але динаміка не позбавляє глядача задоволення розглядати чудово відтворену епоху, зі специфічними костюмами, келихами, зачісками, непроглядним димом цигарок у відділках, друкарськими машинками, смішними вусами чоловіків та шафоподібними плащами жінок. Плюс кілька родзинок: тут головну роль слідчого грає неперевершений Х’ю Бонневілль ("Абатство Даунтон"), а адвоката, з прізвищем Купер, грає Доменік Купер ("Проповідник").
Формула-1: Жени, щоб вижити (Formula 1: Drive to Survive)
Показ: Netflix, Велика Британія
Дивлячись серіал, розумієш, чому люди (хоч в основному і чоловіки) так люблять машини, швидкість і вигравати – бо це в наших ДНК, це основа тестостерону, основа життя. Вже 5-й сезон поспіль документальний 10-серійний шедевр драйву і напруги дає максимум задоволення любителям перегонів супершвидкісних болідів, які ганяють впродовж року найдорожчими трасами всього світу.
Однак головна причина наявності "Формули-1" в топі переглядів, окрім перегонів, звісно, як левової частини кожної 35-хвилинної серії, - талант режисерів з Netflix (певно, через шалені гроші) влізти за лаштунки: хто про що говорить, жартує і зубоскалить, і навіть глибше - в приватне життя пілотів та керівників, в кола їх родин. Це робить серіал ближчим, теплішим, зрозумілішим ширшій аудиторії. Ну, й не забувають творці про вкраплення актуальності. До прикладу, рік тому, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, керівник однієї з 10 ведучих команд розриває контракт з пілотом-росіянином зі словами: "Більше ніяких росіян, поки я живу на цій планеті". Сміливо!
Голова Хоакіна Мур’єти (La Cabeza de Joaquín Murrieta)
Показ: Amazon Prime Video, Мексика
Строкатий і красивий серіал розказує історію одного з найвідоміших героїв Мексики XIX сторіччя. Він жорстокий і жорсткий, але в ньому так багато дружніх почуттів, любові до дітей, звитяги і патріотизму – важливих рис для посталого Зорро. 8 серій розповідають про протистояння Мур’єти американським рейнджерам, чия країна виступила на "захист" сепаратистської республіку Техас, вторглася до Мексики і, в результаті, анексувала її третину.
Політичний момент тут звучить у весь голос, і саме через історичність, дошкульність і вибуховість діалогів "Голова..." є взірцем серіального мистецтва. Що в купі з сучасним саундтреком (не гіршим ніж у фільмах Тарантіно і Джармуша), розлогими зйомками (в 4 (!) мексиканських штатах), з постановкою боїв, побудованими будинками і цілими містечками й геніальним дебютом Бекі Чу Ву, що зіграла напарницю Мур’єти, китаянку Аделю Ченг, - все це робить серіал винятковим, і must see для любителів вестернів та орієнтального кіно.
Твоя компанія (The Company You Keep)
Показ: Hulu / ABC, США
Легкий, але без грубих натяжок – те, що треба для відпочинку обом статям. Рейтинг на IMDB – 7,4, тож якість присутня. Красень-злодій (Міло Вентімілья, "Це – ми") захоплюється яскравою співробітницею силової структури США (Катрін Хаена Кім, "ФБР"). У них – дикий амур на три дні в готелі. За присутності бомби уповільненої дії між ними, що вони не знають про роботу один одного. Та доля їх зводить крім того, що разом, ще й в одній і тій самій справі – проти "метамфітамінового короля", якого він необдумано пограбував, а вона хоче обдумано посадити.
Тут вже стикаються нові, родинні теми, бо у нього сім’я – грабіжників, у неї – конгресменів. Та й ще у "короля" є своя сім’я. Тобто маємо кримінал, мелодраму і комедію положень. І все це легко туди сюди переходить, при всій контрастності тем. Не міцніше ніж аперитив, серіал дозволяє собі і трошки гостроти, роблячи одного з героїв колишнім послом в росії, який "відмиває відкати з Кремля". Його так само легко грабують, адже він має символічний зв'язок з країною-агресором – пихатість.
Таксист - 2 (Mobeomtaeksi)
Показ: SBS TV, Південна Корея
Трохи наївний кримінальний комедійний екшн з повчальним моментом, зроблений одночасно в дусі класичних дорам і сучасних трилерів-бойовиків. Так, з першого огляду – суцільний вінегрет, де є все. Втім, це – корейський вінегрет, причому топовий, з рейтингом 8,0, тому не все так просто. За структурою ми маємо подобу до "11 друзів Оушена", тільки ціллю героїв є не пограбування когось, а помста тим, хто когось пограбував.
Після закрученого 1-й сезону 2021 року (ми про нього писали), 2-й сезон продовжує ідею вертикальності, коли кожні дві серії – це окремі місії команди месників, схованих за вивіскою "Еліт-Таксі". Але є місце і продовженню горизонтальних ліній, коли починають спливати старі злодії, покарані та непримеренні в своїй люті помститися. Цікавий ретро-стиль серіалу: диско 80-х, магнітофонні касети і така відчайдушність на кшталт індійського кіно, добре знайомого в Україні з тих часів. Розрахований на традиційні 16 серій (кожна по 1 годині), "Таксист-2" завершиться на початку квітня.
Захоплення (Kapningen)
Показ: C More / TV4 Play, Швеція
|Серіал "Захоплення"
Дивовижно недооцінений серіал, чий рейтинг 4,9 на IMDB ставить під сумнів спробу спиратися загалом на рейтинги. Захоплення літака шведських авіаліній на шляху до США запускає заплутане – чим і цікаве – розслідування, оплутуючи павутинням десятки людей, причому по всьому світі. Бо тероризм ніколи не є творенням лише когось одного, впливаючи на ще більшу кількість людей, на перший погляд безневинних. В цьому найцікавіша інтрига серіалу.
Пошук причетних до захоплення літака – це просто таки квест, де приціл сюжету переходить від пасажирів до капітана літака, від нього – до працівниці спецслужби, яка в свої чергу підозрює інші працівницю, а та – взагалі ще одну спецслужбу, і все бумерангом летить до США, знову повертаючись до Швеції, де демократія – палиця з двома кінцями. Вся ця багатошаровість створює дещо значніше за обмежену однією країною історію і одним серіалом. Тут є світоглядні питання. Тим особливо, що вони вкладені в гармонійну поліфонію жанрів, сполучаючи напружений трилер, неочевидний детектив і людську драму.
Хто бажав би подивитися більше, маємо ще трошки рекомендацій: американський 8-серійний "Консультант" (The Consultant), чия захоплива хода може дещо зіпсувати глядачеві настрій фіналом-без-відповіді; франко-італійський "Джанго" (Django) здатен як зацікавити фантастичним моделюванням історії США, так і викликати неприємне здивування; американський "Милий Едвард" (Dear Edward) є одним з тих, хто просто не вліз в нашу 7-ку, хоча він відверто викликає нестримні сльози – комусь вони будуть прийнятні, комусь – занадто мелодраматичні.
Ярослав Підгора-Гвяздовський, спеціально для УП.Життя.
Колажі підготовлені Андрієм Калістратенко.