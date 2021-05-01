Серіали травня-2021: "Дзвінки", "Мейр з Істтауна", "Таксист" та ще чотири новинки

Ці серіали варто подивитися у травні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Серіальне- і кіновиробництво для сервісів показу на вимогу і телеканалів не тільки не зупиняється на досягнутому, а й незбагненно збільшує оберти. Наприклад, Netflix заприсягся виділити цього року 17 (!) мільярдів доларів для створення власного контенту.

Щомісяця тепер знайти можна масу цікавого.

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Цього разу з’явилася прикметна додача до знаменитого американського "Закону і порядку" – новий серіал з підзаголовком "Організована злочинність". Фантастичним чином він пересікається з другим сезоном "Хрещеного батька Гарлема" – і там, і там є Чаз Палмінтері, і в обидвох випадках він грає одного з босів мафії.

Японці екранізували мангу, яку вже було екранізовано в ігровому серіалі. А корейці випустили черговий хіт, який має всі можливості перетворитися на світовий, і вийти в чисельних римейках.

Та французи, здається, перевершили всіх – винайшли нову форму для серіалу, цілком новаторську.

"Хрещений батько Гарлема" (Godfather of Harlem)

2 сезон. Показ: Epix, США

"У вас нема вибору", – каже чорношкірий американець-мафіозі білому корсиканцю-мафіозі.

"Ласкаво просимо в Америку", – резюмує його підлеглий. І цей серіал справді запрошує у Америку, тільки в іншу, ніж зараз виставляють.

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"Хрещений батько Гарлема" (Godfather of Harlem) справді запрошує у Америку

Ще з першого сезону, герой Бампі Джонсона (дуже переконливий Форест Вітикер), починаючи з 60-х років, боровся за права чорних... торгувати в Гарлемі кокаїном і героїном, а не давати це робити італійцям.

Врешті він налаштував проти себе всі 5 сицилійських сімей. Але вбити його не змогли, натомість він об’єднав інших чорношкірих мафіозі, домовився з корсиканцями і переконав одного італійця.

Це все закручено з максимальним вгризанням в час після вбивства Кеннеді, з початком діяльності Малькольма Ікс і перемогами Моххамеда Алі. Автентичність епохи – вражає.

Як і серйозність всіх переплетених лінії в Нью-Йорку, де політика, мафія і родина сплетені в один мерзенний клубок змій. Це Америка маніпуляцій законом і владою, Америка лицемірна і жорстока. Майже як у Пьюзо і Копполи, тільки з більшим розмахом та іншим кольором шкіри.

"Вибрані" (The Chosen)

2 сезон. Показ: NBC, США

Серіал розпочався 2017-го року з короткометражки Далласа Дженкінса про народження Ісуса Христа.

Коли її переглянуло 15 мільйонів разів на YouTube, стрімінг VidAngel замовив режисеру повноцінний сезон про етап згуртування апостолів та месіанство Ісуса.

8 серій по 35-50 хв кожна вийшли 2019-го року і були показані в 180 країнах світу. Таку популярність можна пояснити незвичним для християнської теми поєднанням базових євангельських догматів з сучасною манерою викладу, без трагізму, з гумором, простотою у показі і дуже жвавими діалогами, на кшталт молодіжного (біля)комедійного кіно.

"Вибрані" (The Chosen) – кіно, яке водночас тішить око і душу

При цьому серйозність теми не зменшується, лише полегшується форма її сприйняття.

Камера дотична до концепції – легка, ручна і динамічна. Багато сцен зроблено довгим кадром. І тут вже залишитися при екрані допомагають актори, в більшості театральні, але настільки злагоджені у своїх ролях, що утворюють гармонійний ансамбль.

В 2-му сезоні тільки 3 серії – проповіді і дива Ісуса. Але це – кіно, яке водночас тішить око і душу, без огляду на ставлення до релігії.

"Шлях домогосподаря" (Gokushufudo)

Показ: Netflix, Японія

Любителі аніме, скоріш за все, відразу виявили цей міні-серіал.

Хоча б тому, що мангу Кусуке Ооно минулого року екранізували у вигляді успішного ігрового 10-серійного шоу.

А може через нестандартну – і тому привабливу – форму: в анімешній версії лише 5 серій і всього по 12-17 хвилин кожна.

Але тут "Шлях..." пропонується через винятковий сюжет і так само виняткову дотепність діалогів.

Один з найжорстокіших і непереможних вбивць японської мафії вирішує відійти від справ, і стати кухарем і добрим чоловіком – поки дружина на роботі, він прибирає до ідеального блиску і готує, як в ресторані. Йому в цих вправляннях заважає або кіт, або випадкові знайомі з минулого життя, або інші якудзи, що хочуть помститися за попередньо програні поєдинки з ним.

Поєдинки з домашньою тваринкою чи пилосмоком рівноцінні вуличним словесним перепалкам, бо ж вбивця вирішив не вбивати, а це важко реалізувати, зважаючи на досвід, м’язову пам'ять і постійні виклики життя.

Попри дуже просту анімацію серіалу спостерігати за героєм та колізіями з ним – суцільне задоволення.

"Закон і порядок: Організована злочинність" (Law & Order: Organized Crime)

Показ: NBC, США

Монументальний поліцейський процедурал "Закон і порядок" справив собі новий спін-офф: зі "Спеціального корпусу" виділили окрему лінію детектива Елліота Стаблера (Крістофер Мелоні).

Дивно, що це сталося після 22 років існування "ЗП". Певно, розуміння у спроможності Мелоні вести весь серіал народилося тільки 2019-го року, на фіналі комедійного і драматичного екшну "Хеппі".

"Закон і порядок: Організована злочинність" (Law & Order: Organized Crime) – продовження

монументального поліцейського процедуралу

В "Організованій злочинності" для втіхи фанатів час від часу показують головну поліцейську, акторку Маріску Гаргітай. Але вона є лише приємним бонусом.

Герой Мелоні ділить кадр тільки з поставленою над ним афроамериканкою-лесбійкою (на цьому зроблений акцент), з якою разом намагається притиснути розумного, але демонічного бізнесмена в ролі Ділана Макдермотта.

Нарешті актуалізований, серіал пред’являє ознаки часу – люди (і навіть поліцейські та злочинці) ходять в масках, хоч в серіалах це не вперше, але вперше предметом для викрадення, маніпуляцій і перепродажу стає вакцина від коронавірусу. Більше того – в злочинці записують і тих, хто купує незаконну вакцину.

"Таксист" (Mobeomtaeksi)

Показ: SBS, Південна Корея

Значний рейтинг серіалу 8,7 на IMDB є цілком зрозумілий, якщо зважити на втілення близької широкому загалу теми помсти кривдникам, і помсти винахідливої, з постановкою в дусі "Джентльменів".

Псевдо-таксі з псевдо-водієм, але не псевдо-бійцем, з підтримкою механіків, комп’ютерної хакерші і багатого власника реалізують помсту для тих, хто не може помститися сам, але скалічений правосуддям, корумпованою поліцією, хтивими роботодавцями та іншими злими школярами.

"Таксист" (Mobeomtaeksi) має грамотний екшн та розвиток сюжету від серії до серії

"Суспільство виростило монстра своїм награним пробаченням. Це – вина суспільства". "Ви ще вірите в справедливість поліції? Прокуратури і суддів? Ви можете їм довіритися?" Деякі кажуть ні, і замовляють таксі...

Екшн – грамотний, розвиток сюжету від серії до серії – присутній, мелодрама – закладена. І якщо б забрати жахливу музику, яка не підкреслює, а закреслює весь драматичний момент, "Таксиста" легко уявити в рейтингах усього світу, а невдовзі й на екранах в якості купленого формату.

Українці його точно схвалили б.

"Дзвінки" (Calls)

Показ: Apple TV+, Франція-США

Важко пропагувати в цьому рейтингу кращих відео-серіалів місяця той, який є аудіо-серіалом. Але його не можливо не відзначити, бо він – новаторський.

Тут ніхто нічого не грає на екрані – лише лунають дзвінки від одних людей до інших. В усіх 9 серіях по 12 хвилин розмови промальовуються комп’ютерними лініями й (англійськими) надрукованими фразами, як візуалізація сказаного.

"Дзвінки" (Calls) – новаторський аудіо-серіал

Наприклад, батько прийшов у в’язницю до сина, астрофізика за освітою, і слухає через телефонний апарат пояснення про дивну причину смерті дівчини, вбиту, за словами сина, не ним, а всесвітом, адже вона мусила померти в пожежі, але отримала напередодні дзвінок від матері з майбутнього про свою смерть і вирішила зробити інакше.

Або хлопець дзвонить своїй дівчині, з якою посварився і поїхав, але за кілька хвилин у неї вже пройшло кілька днів, а за півгодини – кілька місяців...

Всі історії пов’язані з феноменом часу, всі – драматичні, часом трагічні, науково-фантастичні і навіть з елементами жахів. І це все працює навіть без акторів в кадрі!

"Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)

Показ: НВО, США

Сценарист Бред Інглсбі особливо запам’ятався фільмом "Друзі назавжди", показаного у нас в березні цього року: неоднозначність героїв та драматичність їх життя – його фішка.

І в "Мейр..." головна героїня, сержант поліції (Кейт Вінслет), теж така. Вона розлучена, її донька – лесбійка, син закінчив життя самогубством, а на роботі – історія, довжиною в рік з нерозкритим вбивством. І тут відбувається ще одне. Все ускладняється локацією – це маленьке американське містечко, де всі один одного знають...

Концепція – проста, і в ній знято чи не найбільше детективів. Тому тут важливі нюанси, людські таємниці, короткі повороти сюжету на швидкості, як у фіналі перших двох серії (з 7-ми заявлених).

"Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown) – детектив, який має важливі нюанси

Левова частка уваги тримається на Вінслет – вона чудова у своїй проблемності. Трошки на новоприбулому письменникові (Гай Пірс). На батькові, злому після смерті доньки. На тупому колишньому чоловікові вбитої. На слідчому від штату... Всі портрети в серіалі виписані коротко і експресивно.

Кожна серія закінчується так, ніби все зависає над прірвою. Супер!

Кому не вистачило зазначеного – а попереду ж ще цілий місяць – можна порадити 1-й сезон цікавої драми-трилера "Жорстоке літо", проміжну серію між 1-м і 2-м сезонами "Легендарного квесту" і 5-й сезон комедійного французького детективу "Тандем".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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