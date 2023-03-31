На честь однієї з лауреаток. Букерівська премія обрала назву для своєї нагороди

Букерівська премія відродила нагороду, якою раніше відзначали її лауреатів – оригінальну статуетку авторства дитячого ілюстратора Яна Пеньковського. І за допомогою голосування обрала для неї назву.

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"Ми попросили вас допомогти нам назвати нагороду Букерівської премії. Тепер ми можемо повідомити, що переможцем стала назва "Айріс", яка стане частиною історії Букерівської премії", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті The Booker Prize.

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Конкурс було оголошено на початку 2023 року. Шанувальникам читання книг пропонували обрати назву для відтвореної оригінальної статуетки, розробленої ілюстратором дитячих книжок Яном Пеньковським для першої церемонії вручення Букерівської премії у 1969 році.

Берніс Рубенс зі статуеткою у 1970-му. Фото: Oxford Brookes Library

Після смерті Пеньковського в лютому 2022 року організатори Букерівської премії вирішили в пам'ять про нього відродити вручення цих статуеток переможцям. У жовтні того ж року статуетку отримав Шехан Карунатілака, який став переможцем з романом "Сім місяців Маалі Алмейди".

Шехан Карунатілака з нагородою. Фото: David Parry / Booker Prize Foundation

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Свої варіанти назв запропонували понад 800 осіб, серед них були автори минулого та сьогодення, персонажі видатних літературних творів і навіть античні богині та музи. Із сотень заявок суддівська колегія обрала шість імен, які були виставлені на публічне голосування - Берні, Беріл, Айріс, Мінерва, Калліопа та Джаніна.

Хоча найбільшу кількість голосів набрало ім'я Берні – на честь Бернардін Еварісто, першої темношкірої жінки, яка стала лауреатом премії у 2019 році, сама письменниця запропонувала назвою вшанувати одну з величних письменниць мнулого.

Фото: thebookerprizes.com

"Я здивована і рада тому, що ім'я Берні було номіновано читачами на здобуття Букерівської премії і що воно отримало найбільшу кількість голосів. Але як єдина жива авторка у списку, вважаю, що було б більш доречно, якби ця честь дісталася письменниці, якої вже немає з нами", – сказала Еварісто.

Тож фонд Букерівської премії вирішив назвати статуетку іменем, яке потрапило на друге місце за кількістю голосів – Айріс, на честь британської письменниці Айріс Мердок, лауреатки премії 1978 року за роман "Море, море".

Айріс Мердок. Фото: Brian Harris / Independent