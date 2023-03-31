На честь однієї з лауреаток. Букерівська премія обрала назву для своєї нагороди

Букерівська премія відродила нагороду, якою раніше відзначали її лауреатів – оригінальну статуетку авторства дитячого ілюстратора Яна Пеньковського. І за допомогою голосування обрала для неї назву.

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"Ми попросили вас допомогти нам назвати нагороду Букерівської премії. Тепер ми можемо повідомити, що переможцем стала назва "Айріс", яка стане частиною історії Букерівської премії", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті The Booker Prize.

Конкурс було оголошено на початку 2023 року. Шанувальникам читання книг пропонували обрати назву для відтвореної оригінальної статуетки, розробленої ілюстратором дитячих книжок Яном Пеньковським для першої церемонії вручення Букерівської премії у 1969 році.

Берніс Рубенс зі статуеткою у 1970-му. Фото: Oxford Brookes Library

Після смерті Пеньковського в лютому 2022 року організатори Букерівської премії вирішили в пам'ять про нього відродити вручення цих статуеток переможцям. У жовтні того ж року статуетку отримав Шехан Карунатілака, який став переможцем з романом "Сім місяців Маалі Алмейди".

Шехан Карунатілака з нагородою. Фото: David Parry / Booker Prize Foundation

Свої варіанти назв запропонували понад 800 осіб, серед них були автори минулого та сьогодення, персонажі видатних літературних творів і навіть античні богині та музи. Із сотень заявок суддівська колегія обрала шість імен, які були виставлені на публічне голосування - Берні, Беріл, Айріс, Мінерва, Калліопа та Джаніна.

Хоча найбільшу кількість голосів набрало ім'я Берні – на честь Бернардін Еварісто, першої темношкірої жінки, яка стала лауреатом премії у 2019 році, сама письменниця запропонувала назвою вшанувати одну з величних письменниць мнулого.

Фото: thebookerprizes.com

"Я здивована і рада тому, що ім'я Берні було номіновано читачами на здобуття Букерівської премії і що воно отримало найбільшу кількість голосів. Але як єдина жива авторка у списку, вважаю, що було б більш доречно, якби ця честь дісталася письменниці, якої вже немає з нами", – сказала Еварісто.

Тож фонд Букерівської премії вирішив назвати статуетку іменем, яке потрапило на друге місце за кількістю голосів – Айріс, на честь британської письменниці Айріс Мердок, лауреатки премії 1978 року за роман "Море, море".

Айріс Мердок. Фото: Brian Harris / Independent