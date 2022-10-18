Оголосили переможця Букерівської премії 2022

Лауреатом Букерівської премії 2022 року став Шехан Карунатілака зі Шрі-Ланки.

Він отримав нагороду за роман "Сім місяців Маалі Алмейди", йдеться на сторінці премії.

Голова журі премії Ніл МакГрегор назвав роман Карунатілака метафізичним трилером, бо сюжет книги описує історію між реальністю та потойбіччям.

"Це метафізичний трилер, нуар про загробне життя, який розмиває межі не лише різних жанрів, а й життя та смерті, тіла та духу, сходу та заходу. Це цілком серйозна філософська метушня, яка переносить читача в "темне серце світу" – смертоносні жахи громадянської війни на Шрі-Ланці.

І, опинившись там, читач також відкриває для себе ніжність і красу, любов і вірність і прагнення до ідеалу, які виправдовують кожне людське життя", – прокоментував він твір переможця.

Фото зі сторінки премії

Головний герої книги – військовий фотограф Маалі Алмейду – гине під час громадянської війни на Шрі-Ланці. Він просинається у "небесному візовому офісі", а його тіло тоне в озері Бейра в центрі Коломбо.

Герой не знає хто його вбив, тож йому дають 7 місяців на розслідування власного вбивства. Також у "небесній канцелярії" Маалі дозволяють зв'язатися з чоловіком і жінкою, яких він любить найбільше, щоб привести їх до прихованого сховища фотографій, які вразять Шрі-Ланку.

Нагадаємо, на початку вересня журі визначило 6 книжок, які увійшли у фінал премії.