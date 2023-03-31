На батьківщині головних акторів. Українська прем’єра нового фільму Антоніо Лукіча відбудеться в селищі під Харковом

Українська прем’єра нового фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" відбудеться в селищі Близнюки Харківської області. Звідси родом виконавці головних ролей стрічки - брати Аміл та Раміл Насірови з гурту Курган і Agregat.

Читайте УП.Культура у Telegram

Показ фільму про двох братів, які намагаються знайти свого зниклого батька, відбудеться 5 квітня у місцевому Будинку культури.

Реклама:

Насірови привезуть до Близнюків творчу групу та всі атрибути кінопрем'єри: червону доріжку, фірмові стенди та світських фотографів.

Аміл та Раміл Насірови в Близнюках. Фото: Назарій Мазилюк / УП

"Цей фільм присвячений не тільки пошукам втраченого батька та роздумам про вічне, але і всім-всім маленьким людям. Маленьким, але здатним робити великі справи. Тому ми хочемо показати фільм в Україні вперше саме в маленькому містечку, де за будь-яких інших обставин у людей немає доступу до кінотеатру", – коментує режисер Антоніо Лукіч.

За його словами, це також спроба привернути увагу до того, що українське кіно не має зникати з мапи інтересів людей та втрачати зв'язок з аудиторією.

Реклама:

Палац культури Близнюків. Фото: Назарій Мазилюк / УП

А вже за тиждень, з 13 квітня, нову роботу Лукіча можна буде подивитись в усіх кінотеатрах країни.

"Люксембург, Люксембург" – другий повнометражний фільм Антоніо Лукіча. Стрічка розповідає про двох братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Щоб побачити його востаннє, вони вирушають у далеку подорож.

Зйомки фільму проходили у 2021 році у Лубнах Полтавської області, на поліцейському полігоні у Києві та в Люксембурзі. Завершували фільм вже після початку повномасштабного вторгнення.

Головні ролі у стрічці зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Міжнародна прем’єра стрічки відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у програмі "Горизонти".