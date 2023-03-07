Українське видавництво визнали найкращим видавцем дитячих книг у Європі

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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7 березня 2023

"Видавництво Старого Лева" стало найкращим дитячим видавництвом року в категорії Європа на 60-му Болонському міжнародному ярмарку дитячої книжки (Bologna Children's Book Fair). Він стартував в Італії 6 березня та триватиме до 9 березня.

Про перемогу львівських видавців та ще п'яти видавництв з різних країн світу повідомили на офіційному сайті ярмарку.  

Болонська премія найкращим дитячим видавцям року (Bologna prize best children’s publishers of the year) заснована у 2013 році Болонським ярмарком дитячої книжки разом з Італійською асоціацією видавців (AIE) та Міжнародною асоціацією видавців (IPA). Це найбільша й найвпливовіша світова премія для видавців дитячої літератури.

Нагорода вручається найкращим видавцям в номінаціях з шести географічних регіонів.

Тож переможцями Болонської премії найкращим дитячим видавцям року 2023 стали:

  • Африка: Trinta zero Nove (Мозамбік)
  • Азія: Wonder House Books (Індія)
  • Карибський басейн, Центральна та Південна Америка: Editorial Amanuta (Чилі)
  • Європа: "Видавництво Старого Лева" (Україна)
  • Північна Америка: La courte échelle (Канада)
  • Океанія: Magabala Books (Австралія)

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На сайті премії про переможця з України – "Видавництво Старого Лева" – написали так: "Це українське видавництво, яке випускає книги для всієї родини. Кожен читач, від найменшого до великого, знайде серед їхніх книжок щось до душі та для задоволення: книжки з картинками, вірші для дітей, оповідання для дітей шкільного віку, серії для підлітків, нон-фікшн для різного віку, а також атласи і багато іншого".

Радісною новиною з Болоньї поділилася у Facebook головна редакторка і співзасновниця "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка.

"Це як Оскар, але у світі книжок для дітей, це як Нобель, але для видавців. Це неймовірне досягнення, здобуток, до якого ми йшли останні десять років, систематично представляючи себе, Україну, українських авторів та ілюстраторів у світі та на міжнародному ринку прав. Ми щасливі, що цього року нам вдалося не лише представити Україну на події світового рівня, зустрітися з колегами-видавцями з інших країн, але й здобути таку важливу перемогу для нас та нашої країни!", — прокоментували перемогу у ВСЛ.

ВСЛ стало найкращим дитячим видавництвом року в категорії Європа. Фото: Видавництво Старого Лева / Facebook

Дитячі книжки "Видавництва Старого Лева" в попередні роки неодноразово ставали переможцями в конкурсах книжкового дизайну і в Україні, і на найавторитетніших книжкових подіях. Приміром, у січні цього року сайлентбук "Жовтий метелик" Олександра Шатохіна став одним з переможців щорічного конкурсу "Найкращий книжковий дизайн", організованим "Книжковим арсеналом" за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку. Книги ВСЛ, ілюстровані творчою майстернею "Аґра́фка", здобували відзнаку Міжнародного дитячого книжкового ярмарку в Болоньї (2014 та 2015), премію Bologna Ragazzi Award 2018 та інші престижні нагороди.

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