Квитки на Євробачення у Великій Британії розкупили менше ніж за дві години

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 березня 2023

У Великій Британії квитки на пісенний конкурс Євробачення розкупили за 1 годину 42 хвилини.

Про це йдеться на сайті продажу квитків Ticketmaster. 

Шанувальники могли придбати квитки на гранд-фінал і два півфінали в прямому ефірі, а також шість генеральних репетицій. Продаж квитків стартував 7 березня о 12 годині дня.

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Вартість квитків на півфінал коливалась від 90 до 290 фунтів стерлінгів (від 4 до 12,8 тисяч гривень), а на фінал – 160-380 фунтів стерлінгів (від 7 до 17,8 тисяч гривень).

 Фото: Eurovision Song Contest

Через велику кількість охочих сайт з квитками навіть переставав працювати на деякий час. Коли сервіс відновили, користувачів поставили у чергу очікування. Але охочих потрапити на півфінал конкурсу було значно більше за кількість квитків. 

В уряді Великої Британії також анонсували 3000 безкоштовних квитків для українців. 

Їх можуть отримати громадяни, які перебувають у Великій Британії за програмами:

  • Homes for Ukraine;
  • Ukraine Family Scheme;
  • Ukraine Extension Scheme.

В Уряді Британії також виділили 10 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу в проведенні Євробачення від імені України та демонстрації її культури та творчості.

Нагадаємо, Євробачення відбудеться у Ліверпулі в травні 2023 року. Попри те, що представник України – гурт Kalush Orchestra – здобув перемогу на минулорічному фестивалі, пісенний конкурс не зможуть провести у нашій країні через війну. 

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Велика Британія, яка посіла друге місце на Євробаченні-2022, погодилася організувати подію. 

"Незаконне вторгнення Путіна в Україну означає, що конкурс не можна проводити там, де він має бути. Але ми маємо честь підтримувати ВВС та Ліверпуль у проведенні цього заходу від їхнього імені, і ми маємо намір переконатися, що український народ є центром цієї події", – наголосила міністерка культури Великої Британії Люсі Фрейзер.

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