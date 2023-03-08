Старовинні печери на Вознесенському узвозі визнали пам’яткою місцевого значення – що це означає

Старовинні печери на Вознесенському узвозі в Києві, які випадково виявили восени 2022 року – внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Тепер об’єкт, який перебував під загрозою знищення – зможе отримати захист і стати туристичною принадою.

УП.Життя поговорили з києвознавцем пам’яткоохоронцем, експертом Центру розвитку міст Дмитром Перовим, який першим повідомив про виявлення Вознесенських печер – про те, що означає такий статус пам’ятки та який подальший шлях реєстрації унікального об’єкта, який дозволить його зберегти та дослідити.

Старовині печери отримали статус пам’ятки місцевого значення

Про те, що унікальним печерам в Києві надали законного статусу – повідомив Департамент охорони культурної спадщини КМДА у Facebook.

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"Департамент охорони культурної спадщини вніс Вознесенський печерний комплекс на Вознесенському узвозі, 25-27 до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва за видом археологія (наказ від 08.03.2023 №13).

Він утворює один з найбільших за кількістю складових та сумарною довжиною підземних галерей стародавніх печерних комплексів на території нашого міста", – написали в пості. Також додали, що тепер печери будуть більш детально досліджені науковцями.

"Надалі кропітка робота археологів дозволить визначити походження , призначення, датування та більш детальну історико-культурну цінність Вознесенського печерного комплексу", – зазначили в повідомленні.

Що це означає і які подальші кроки

Дмитро Перов зауважив, що такий крок важливий, оскільки ще минулого року було кілька спроб "протягнути" проєкт забудови цієї земельної ділянки.

"Було кілька голосувань Київської міськради – вони провалювались, але все одно проєкт рішення потрапляв з однієї сесії на іншу. І так було разів 6-7 поспіль. Тепер усі питання щодо того, чи потрібно зберігати ці печери й захистити їх від забудови – мабуть, зняті", – каже Перов.

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При цьому він наголосив, що це лише перший крок для законного захисту пам’ятки.

"Зараз печерам присвоєно статус "щойно виявленої пам’ятки", а це статус кандидата до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тому будемо чекати ще рішення Міністерства культури. Сподіваюсь, що трохи швидше міністерство спрацює, бо нинішнього рішення чекали майже пів року. Тоді вже, коли печери будуть в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України – зможемо говорити, що влада остаточно визначилась із тим, що об’єкт цінний, його потрібно зберігати, використовувати його потенціал – в першу чергу туристичний, краєзнавчий, історичний", – каже Дмитро Перов.

Кияни виявили старовинні печери на Вознесенському узвозі. Фото: Facebook Дмитра Перова

У жовтні-на початку листопада минулого року у печерах працював Інститут археології НАН України, були зроблені обміри. Приблизна датифікація – приблизно XIV-XVII століття, були знайдені окремі елементи – уламки посуду давньоруського періоду. Дмитро Перов наголошує, що археологи зможуть проводити більш об’ємні дослідження після включення печер до Державного реєстру.

"Тоді вже можна буде продовжувати дослідження цієї ділянки й планувати, що з нею робити далі. У радянський період на Вознесенському узвозі була ідея робити скансен, тому що там ще була збережена архітектура. Але, на жаль, так сталось, що у 80-90-ті ця архітектура була доведена до руйнації. А потім знесена. Лишився один будинок. Можливо, він може стати якимось міні-музеєм, де з одного боку буде показана історична забудова цієї вулиці, на прикладі одного будинку, який лишився. А з іншого боку – там буде вхід до печер, які мають набагато давнішу, більшу історію", – каже Перов.

Кияни виявили старовинні печери на Вознесенському узвозі. Фото: Facebook Дмитра Перова

Пам’яткозахисник також акцентує на тому, що зараз важливо, щоби Київрада відхилила проєкт забудови території. ТОВ "Кепітал Ріел Естейт" зареєструвала право власності на напівзруйнований будинок – і зараз важливо, щоби це питання було вирішене на користь збереження печер.

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"За законом якщо якийсь проєкт реєструється в міській раді – то по ньому має бути якесь рішення. Те, що проєкт рішення про забудову не набирав потрібної кількості голосів – це безумовно добре, вочевидь, є частина свідомих депутатів, які не голосували, або голосували проти – завдяки цьому період часу, поки печерам не надали охоронного статусу – вдавалось зупиняти процес забудови цієї ділянки. Але все одно проєкт рішення не зникне – поки не буде вирішений. Тож зараз потрібне рішення відхилити проєкт забудови ділянки. Тут питання ще в тому, що відкрите кримінальне провадження за фактом привласнення будівлі, і його треба доводити до якогось логічного рішення", – каже Перов. Наголошує, що кияни мають контролювати ситуацію й стежити за подальшими рішеннями щодо печер.

Кияни виявили старовинні печери на Вознесенському узвозі. Фото: Facebook Дмитра Перова

Що передувало

Активісти у Києві знайшли древню Вознесенську печеру поруч із закинутим будинком в історичному центрі Києва. Вхід у печери відкрився, коли зруйнувалась підпірна стінка будинку 1798 року.

Про це повідомив пам’яткоохоронець, експерт Центру розвитку міст Дмитро Перов. У коментарі для "УП.Життя" він розповів про пошук печери та перші її дослідження. За археологічним контекстом і наявними аналогами вірогідно належить до рідкісного різновиду підземних сховищ, які використовувалися місцевим населенням під час військових загроз пізньосередньовічної доби. У лабіринтах печери знайшли анімістичні зображення тварин та графіті пізнього "варязького" періоду.

Кияни виявили старовинні печери на Вознесенському узвозі. Фото: Facebook Дмитра Перова

За оцінкою археологів, це печера часів Київської Русі з наскельними малюнками. Вона дивом збереглася, але будівництво нового житлового комплексу може назавжди її знищити.

Кілька місяців у Київській міській раді активно лобіюють передачу земельної ділянки забудовнику. На ній розташований закинутий, напівзруйнований будинок за адресою Вознесенський узвіз, 25. Його приватизували, а тепер планують передати ділянку в експлуатацію.