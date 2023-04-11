В Маріуполі окупанти демонтували пам‘ятник всесвітньовідомому художнику Архипу Куїнджі

В окупованому росіянами Маріуполі знесли пам‘ятник художнику Архипу Куїнджі, музей якого розграбували на початку повномасштабної війни. Монумент було встановлено ще в 1984 році. Він знаходився на Грецькій площі.

Про це повідомили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Це чергове нищення росіянами культурного фонду міста", – написали в повідомленні.

Також у повідомленні зазначили, що з окупацією росіяни почали планово знищувати культурні центри та пам’ятники українського Маріуполя.

Монумент авторства Василя Полоніка зображував молодого Куїнджі. Спочатку пам‘ятник знаходився на перетині проспекту Металургів та бульвару Шевченка, а на Грецьку площу був переміщений у 1991.

Також вранці 19 жовтня окупанти демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.

Хто такий Архип Куїнджі

Архип Куїнджі – всесвітньовідомий пейзажист, уроженець Маріуполя. Найбільш знані картини Куїнджі: "Татарська сакля у Криму" (1868), "Степ" (дві картини, 1875), "Чумацький шлях у Маріуполі" (1875), "Українська ніч" (1876), "Вечір в Україні" (1878), "Березовий гай" (1879), "Місячна ніч на Дніпрі" (1880), "Дніпро вранці" (1881), "Дуби" (1900—1905), "Захід сонця в степу" (1900), "Хмари" 1882, "Море. Крим" (1898—1908).

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 російські військові зруйнували художній музей Куїнджі у Маріуполі. Звідти майже 2 тисячі експонатів. Серед них – картини самого Архипа Куїнджі. Зокрема, вони вкрали оригінали трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний захід сонця", "Осінь" та "Ельбрус", картини Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу", Григорія Калмикова "Архип Куїнджі" та Миколи Дубовського "Море" та "Ніч на Балтійському морі" і твори Тетяни Яблонської й Миколи Глущенко. Також із музею з музею вивезли бюст Архипа Куїнджі роботи скульптора Володимира Беклемішева.

Полотна митця є в колекції Київської картинної галереї, Харківського художнього музею. Картина "Червоний захід сонця" зберігається в Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку. Завдяки старанням українських активістів, Музей Метрополітен визнав Архипа Куїнджі українським митцем. До цього художника вважали російським. Зараз підписи змінили із зазначенням справжньої національності художника.