Одна з найстаріших філармоній Європи бере під патронат два українські оркестри

Одна з найстаріших і найповажніших філармоній Європи – Берлінська – стає офіційним патроном двох українських оркестрів: Kyiv Symphony Orchestra та Молодіжного симфонічного оркестру України.

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Обидва оркестри виступили в Берлінській філармонії у 2022 році в межах турів Європою. Після цього одна з найвидатніших музичних інституцій вирішила поглибити співпрацю з українськими симфонічними колективами, взявши їх під патронат.

"Ми вирішили патронувати оркестри у знак солідарності з музикантами України, які намагаються зберегти культурне життя своєї країни за жахливих обставин. Зокрема, Kyiv Symphony Orchestra виступає важливим послом своєї країни, даючи концерти за її межами. Ми прагнемо надати максимальну підтримку музикантам", – заявила Єва-Марія Томазі від імені правління оркестру Берлінської філармонії.

В рамках цієї співпраці Берлінська філармонія, зокрема, організовуватиме виступи музичних колективів та купуватиме інструменти для них. Також німецькі та українські музиканти спільно працюватимуть в освітніх проєктах.

"Для нас патронатство Молодіжного симфонічного оркестру України є логічним продовженням нашої давньої прихильності до Федерального молодіжного оркестру, який тісно співпрацює з цим оркестром з 2017 року, задовго до початку російського вторгнення в Україну", – підкреслила генеральна менеджерка Фундації Берлінської філармонії Андрея Цічманн.

Директор Kyiv Symphony Orchestra Олександр Зайцев зазначив, що після початку повномасштабної війни оркестр став активним гравцем міжнародної культурної дипломатії та представляє українську музику в найвідоміших концертних залах Європи.

"Ми віримо, що головна теза, яка звучить на наших концертах – "Мир переможе війну", скоро стане реальністю і, посилені позицією наших берлінських колег, ми будемо докладати до цього максимум зусиль", – сказав Зайцев.

А засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU Оксана Линів додала, що підтримка Берлінської філармонії є важливою і символічною.

"Вона дуже символічна, як сильний знак солідарності з Україною, а також пропонує багато потужних перспектив для тісної співпраці та обміну. Особливо для юних українських музикантів така знакова співпраця додає натхнення, віри в майбутнє та мотивації до подальшого розвитку", – зазначила Линів.

Kyiv Symphony Orchestra був заснований у 1979 році. В його репертуарі музика від 16 століття до наймолодшого покоління композиторів сьогодення. Оркестр виступав у найважливіших залах Європи таких як Berliner Philharmonie, Elbphilharmonie в Гамбурзі, Gewandhaus у Ляйпцигу, Cité de la musique в Парижі та у Варшавській філармонії, а також перед лідерами країн НАТО на саміті в Мадриді 29 червня 2022. У 2022 році отримав нагороду Musical Contest Фондації Принца П'єра в Монако.

Виступ KSO в Берлінській філармонії. Фото: Ельза Жеребчук

Молодіжний симфонічний оркестр України було створено у 2016 році за ініціативи диригентки Оксани Линів та трьох німецьких інституцій: Бетховенського фестивалю у Бонні, Німеччина (Beethovenfest Bonn), Федеративного молодіжного оркестру Німеччини (Bundesjugendorchester) і міжнародної телекомпанії Deutsche Welle. Колектив об'єднує юних музикантів віком 12-22 років з усієї країни. Кожен сезон через конкурсний відбір поповнюється новими учасниками, в основному складі сезону беруть участь близько 85 музикантів.