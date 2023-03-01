Диригентка Оксана Линів отримала спеціальну нагороду престижної премії Operа! Awards 2023

Українська диригентка Оксана Линів отримала спеціальну відзнаку Oper!Awards – премії, присвяченої оперному мистецтву, яку вручають в німецькомовних країнах.

Вручення пройшло у німецькому місті Дортмунді. Відзнаку українська диригентка отримала за вагомий внесок у розвиток оперного мистецтва. Оксана Линів отримує відзнаку Oper!Awards вдруге. У 2020 її визнали "Найкращим диригентом".

"Я пишаюся тим, що отримала цю спеціальну нагороду. Я хочу присвятити цю особливу премію всім моїм колегам у Teatro Comunale Bologna, особливо всьому оркестру", – написала Оксана Линів.

У пості диригентка нагадала, що з початком повномасштабної війни в Україні музиканти оперного театру Болоньї, яким вона нині керує, виказали велику підтримку Україні. За рік Teatro Comunale Bologna зіграли понад 10 творів сучасної української музики та внесли її до Болонських програм.

"Для нас було важливим зробити свій внесок до встановлення миру і свободи прямо зі сцени, як належить артистам", – зазначила диригентка.

Також Оксана Линів додала, що присвячує нагороду команді Молодіжного симфонічного оркестру України. За словами диригентки, оркестру, який вона заснувала і яким керує, після евакуації вдалося реалізувати багато музичних проєктів, щоб "через музику повернути молодому українському поколінню музикантів віру, підтримку та надію".

Премія Oper!Awards

Премію започаткували у 2019 році. Вона є єдиною галузевою премією в німецькомовних країнах, яка присвячена виключно оперному мистецтву.

"Німеччина є країною з найбільшою кількістю оперних театрів у світі, більше ніде не ставлять такої кількості опер і оперет. OPER! AWARDS – це єдина міжнародна оперна премія Німеччини, яка щорічно вручається під час гала-концерту найкращим творчим діячам міжнародної оперної сцени, які працюють на сцені або за нею. Журі музичних журналістів вручає нагороди у 20 категоріях", – пишуть на сайті премії.

У зв’язку з пандемією COVID Oper!Awards пропустив процес відбору 2021 року та церемонію нагородження.

"Тривалий карантин вплинув на сезон 2020/21 ще глибше, ніж сезон раніше – понад півроку минуло без виступів. Щонайбільше, деякі оперні театри змогли запропонувати кілька онлайн-потоків, хоча й без живої аудиторії. Проте потоки не є достатньою основою для оцінки виробництва, особливо коли намагаються взяти до уваги вокальне та музичне виконання", – написали тоді про премію.

Все-таки учасники Oper!Awards Журі зібралося для обговорення сезону 2020/21 30 листопада 2021 року в Берліні.

OPER! AWARDS 2023 вручили під час святкового гала-концерту 27 лютого у Дортмундському оперному театрі. Переможців у 19 категоріях оголосили в прямому ефірі в Twitter і Facebook, а трохи пізніше в Instagram.

Період оцінки для Oper!Awards 2023 – календарний 2022 рік. Вперше церемонія нагородження відбудеться за межами Берліна.

Хто така Оксана Линів

Оксана Линів – українська диригентка, публічна культурно-дипломатична фігура. Родом з міста Броди, на Львівщині. Перша жінка на посаді головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац. Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.