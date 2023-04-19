Фестиваль Faine Misto переїздить з Тернополя до Львова

Український музичний фестиваль Faine Misto, який не проводили повноцінно майже два роки, нарешті відбудеться. Однак з традиційного Тернополя цьогоріч він переїде до Львова.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомили організатори фестивалю.

"Впродовж тривалого часу ми міркували над тим, як знову зібрати Файних Людей в одному місці. Ми робили маленькі благодійні фестивалі, проводили Faine Misto Online і навіть з‘їздили до Польщі. ... Ми довго думали, збирали постійні наради, списували блокноти своїми ідеями та розглядали локації, відповідні до умов сьогодення, з дотриманням відповідних правил безпеки та тих, де ми змогли б зустрітись із вами в теперішній час.… і нарешті знайшли її", – йдеться у повідомленні.

Фестиваль Faine Misto 2023 пройде 28-30 липня у Львові, на території !FESTrepublic. Він матиме благодійний характер, тож квитки, що були придбані на фестиваль Faine Misto 2022 на нього не будуть дійсними, але залишаться дійсними на фестиваль, який відбудеться після перемоги.

"Faine Misto 2023 – це продовження того, чим наша команда займається від початку повномасштабного вторгнення, адже головна ціль фестивалю – закумулювати якомога більше коштів для підтримки бригади НГУ Азов, якій команда фестивалю допомагає з матеріальним забезпеченням від початку повномасштабного вторгнення", – додали організатори.

Фото: Faine Misto festival / Facebook

За словами співорганізатора фестивалю Максима Черкашина, на фестивалі створять окрему локацію, де відвідувачів знайомитимуть з діяльністю "Азова".

"Буде окрема локація від бригади "Азов", де вони розкажуть, покажуть і пояснять, що таке співпраця з Faine Misto. Також зараз ведемо переговори, щоб ті з виконавців, з якими ми співпрацювали раніше і які зараз служать, щоб їх відпустили для участі в наших заходах, щоб люди змогли почути їх історії; щоб могли щось своє переосмислити і зробити певне перезавантаження, щоб з новими силами братися допомагати нашим захисникам", – додав Черкашин.