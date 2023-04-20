"Харків – місто нових сенсів": непохитний KharkivMusicFest відбувається знову

У Харкові стартував KharkivMusicFest-2023. Від початку повномасштабної війни місто не просто отримало статус залізобетонної фортеці, а й стало осередком потужних культурних подій. Підтвердження тому – цьогорічна програма музичного фестивалю. Попри неспокійну ситуацію у місті, він пропонує розмаїті події і навіть запросив закордонних артистів.

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KharkivMusicFest від 2018-го запрошував до міста яскравих зірок. Так планувалося й 2022-го, натомість фестиваль довелося провести у харківському метро. Цьогорічний меседж фестивалю "Харків – місто нових сенсів".

Події відбуватимуться у місцях з обладнаними сховищами, наприклад, Харківській опері та Харківському університеті мистецтв. Можливо, будуть опен-ейри, хоча організатори кажуть про це з обережністю. Локації для майбутніх подій ще в процесі вибору частково через нестабільну ситуацію у місті.

Фото: Kharkiv Music Fest

"Через війну наша країна, місто та ми усі багато втратили. Тому надважливо розвивати те найкраще, що збереглося. Наш Харків – місто незламних, він демонструє стійкість і життєлюбність, і це теж є мотивацією, щоб проводити фестиваль", – каже директор KharkivMusicFest Сергій Політучий.

13 квітня концерт-відкриття фестивалю "Пори року" відвідали приблизно 250 людей. У виконанні скрипальки Богдани Півненко і фестивального оркестру KharkivMusicFest під орудою Юрія Яковенка прозвучали частини циклів "Пори року" Антоніо Вівальді, Астора П’яццоли та українських композиторів – Олександра Гоноболіна, Золтана Алмаші. Музичний акцент зроблено саме на весні – порі набуття нових сенсів.

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Фото: Kharkiv Music Fest

Візитівкою фестивалю є розписані піаніно проєкту Art Piano. Цьогоріч інструментів шість, їх розташували на безпечних локаціях.

Один з проєктів "Музика спротиву і надії" присвячений творчості українських, зокрема, харківських композиторів.

Тема війни відображена у проєкті "Inside the War", в якому взяли участь молоді композитори, лауреати конкурсу імені Бориса Лятошинського. Їм було запропоновано написати твори про те, як вони відчувають війну.

Заплановано також концерт-імпровізацію на стику двох культур – української і грецької, поєднання українського співу і грецького музикування.

На фестиваль приїде закордонна зірка – норвезький піаніст, композитор і стендап комік Аксель Колстед. Він не раз бував в Україні, зокрема, виступав у Харкові. Його концерт відбудеться у червні.

Так фестиваль проходив торік. Фото: Kharkiv Music Fest

KharkivMusicFest – мультидисциплінарний фестиваль, тож окрім концертів, відбудуться й інші мистецькі акції, наприклад, арт-терапевтичні сеанси на базі однієї з харківських лікарень та експериментальний танцювальний проєкт за участі німецької хореографки і танцівниці Саші Вальц.

Усі охочі зможуть долучатися до Kharkiv Music Talk – серії розповідей і розмов з діячам культури, з тими, хто робить промоцію українського мистецтва у світі. Серед них українсько-американський піаніст, диригент, композитор Вірко Балей, американський піаніст і композитор Річард Кемерун-Волф, український композитор з Харкова Олександр Щетинський, джазовий музикант Леонід Чижик, випускник Харківської музичної десятирічки.

Фото: Kharkiv Music Fest

З українською композиторкою Аллою Загайкевич можна буде поспілкуватися про нові сенси у світовій музиці. Бесіди відбуватимуться як онлайн, так і наживо.

"У нашого міста забрали можливість бути студентським та айтішним містом, але ніхто не зможе забрати у нас можливість та бажання бути містом, де народжуються нові сенси, нові культурні проєкти", – впевнена Марія Горбонос, виконавча директорка фестивалю.

KharkivMusicFest триватиме до 30 червня.