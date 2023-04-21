Ювілейний Чілдрен Кінофест оголосив дати і програму

З 30 червня до 9 липня в Україні проходитиме 10-й Чілдрен Кінофест – наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків.

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Цього року подія відбуватиметься в гібридному форматі: фестивальні покази триватимуть одночасно в кінотеатрах 10 міст України (Київ, Львів, Ужгород, Вінниця, Житомир, Чернівці та інші). Для онлайн-перегляду організатори готують спеціальну ювілейну програму – добірку фільмів-переможців Чілдрен Кінофесту попередніх років. Покази в кінотеатрах та онлайн як завжди безкоштовні за умови попередньої реєстрації.

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У межах Чілдрен Кінофесту всьоме відбувається Дитячий кіноконкурс, участь у якому відкрита для всіх юних режисерів та режисерок. Прийняття робіт на участь у Дитячому кіноконкурсі триває до 29 травня.

До складу журі увійшли знані українські кінематографісти: режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон" Олександра Рубан, режисер і сценарист стрічки "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

Фото: Чілдрен Кінофест

Фільмом ретроспективи цьогорічного Чілдрен Кінофесту стане "Таємний сад". Показом цієї стрічки буде відзначено 30 років від її виходу на екрани. "Таємний сад" – робота режисерки Аґнєшки Голланд, знайомої українським глядачам насамперед картиною про Голодомор "Ціна правди". Цей фільм – екранізація класичного дитячого роману англійської письменниці Френсіс Годґсон Бернет. Картина розповідає про 10-річну дівчинку, яка розгадує таємницю саду, захованого в похмурому маєтку. Ретроспективний показ у межах Чілдрен Кінофесту продовжує традицію знайомства юної аудиторії з кінокласикою: в різні роки на фестивалі показували мультфільми "Лисенятко Вук", "Острів скарбів", а також шедеври Чарлі Чапліна, Бастера Кітона та Жоржа Мельєса.

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"Тема дитячого кіно для мене дуже важлива. Я вважаю, що це необхідна і маловикористана тема в нашому кіно, яка несе в собі величезне навантаження та ідею. На дитячі фільми ходять разом з родинами, і після переглядів відбувається спільне обговорення побаченого і пережитого – такий досвід не можна порівняти ні з чим", – коментує свою залученість у фестивалі Римма Зюбіна.

"Участь у журі – відповідальна річ! Тому я хвилююсь, готуюсь та дуже чекаю зустрічі з іншими точками зору маленьких митців, бо що може бути захопливішим, ніж дивитись на світ очима іншої людини?!" – говорить членкиня журі Олександра Рубан.

Фільми-фіналісти Дитячого кіноконкурсу покажуть у містах-учасниках фестивалю в межах 10-го Чілдрен Кінофесту, а також онлайн. Переможці конкурсу будуть відзначені призами від 5 до 10 тисяч гривень. Ознайомитися з умовами участі можна на сайті Чілдрен Кінофесту.

Фото: Чілдрен Кінофест / Facebook

Чілдрен Кінофест – найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків, створений з метою виховання нового покоління кіноглядачів в Україні, розвитку практик сімейного культурного дозвілля та просування мистецтва кіно. За весь час від заснування у 2014 році подію відвідали понад 250 тисяч глядачів і глядачок. Від започаткування Дитячого кіноконкурсу на нього було подано вже понад тисячу робіт, 25 із яких стали призерами.