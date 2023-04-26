У Києві оголосили переможців премії PinchukArtCentre 2022

У вівторок, 25 квітня, у Києві на урочистій церемонії оголосили переможців премії PinchukArtCentre 2022. Оголошення мало відбутися ще в грудні 2022 року, однак через повномасштабне вторгнення церемонію відклали.

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На сьому Премію PinchukArtCentre Prize, загальнонаціональну премію в галузі сучасного мистецтва для українських митців віком до 35 років включно, претендували 18 номінантів. Це художниці, художники та мистецькі колективи з усієї України, включаючи тих, хто зараз проживає за її межами.

Виставка їхніх робіт під спільною назвою "Об'єднані" відкрилася у PinchukArtCentre у грудні минулого року і триватиме до 30 квітня.

Фото: PinchukArtCentre

Серед них міжнародне журі обрало лауреата Головної премії та трьох Спеціальних премій. Володаря призу громадськості обрали відвідувачі виставки шляхом голосування. До цьогорічного журі входили: директор Музею сучасного мистецтва в Антверпені Барт Де Баре, українська мисткиня, письменниця і фотографка Євгенія Бєлорусець, артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф та кураторка Французького павільйону 58-ї Венеційської бієнале Марта Кірценбаум.

"Кожен художник та художниця, які взяли участь у цій виставці, заслуговують на перемогу, тому що продовжувати займатися інтелектуальною та творчою діяльністю – надзвичайно важливо для українського суспільства. І це особливо сміливо та складно під тиском війни", – зазначили члени журі у своїй заяві, яку зачитали на церемонії.

За правилами премії володар Головної премії автоматично потрапляє до списку номінантів на Future Generation Art Prize – міжнародну премію в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників. Цьогоріч журі рекомендувало додати до номінантів і трьох володарів Спеціальних премій.

Переможцями премії PinchukArtCentre 2022 стали:

Головна премія – Дана Кавеліна (27, Мелітополь/Львів/Берлін).

Її відзначили за 3D анімацію "Не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути".

Фрагмент роботи Дани Кавеліної. Фото: PinchukArtCentre

Спеціальні премії – Антон Саєнко (33, Суми/Київ), Катерина Лисовенко (33, Одеса/Київ), Ніколай Карабінович (34, Київ/Антверпен)

Робота Антона Саєнка. Фото: PinchukArtCentre

Приз громадськості – Михайло Алексеєнко (32, Київ)

Робота Михайла Алексеєнка. Фото: PinchukArtCentre

Премія PinchukArtCentre – загальнонаціональна премія у сфері сучасного мистецтва, що присуджується українським художникам у віці від 18 до 35 років включно кожні два роки, починаючи з 2009 року. Це перша в Україні приватна премія, метою якої є відкриття, підтримка та розвиток нового покоління молодих українських художників.

У попередні роки лауреатами головної премії ставали: Артем Волокітін (2009), Нікіта Кадан (2011), Жанна Кадирова (2013), Відкрита Група (2015), Анна Звягінцева (2018), колектив Ярема Малащук та Роман Хімей (2020).

Лауреат Головної премії отримує приз у 10 тис. доларів та підтримку художнього розвитку в рамках виготовлення витвору мистецтва або підтримки у вигляді резиденції. Також він автоматично потрапляє в список номінантів на Премію Future Generation Art Prize.