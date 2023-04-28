Треба розібратися: міністр інформполітики не розуміє, чому на Заході забороняють TikTok

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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28 квітня 2023

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що тенденцію заборони TikTok у західних держустановах треба дослідити. 

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Про це він заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання, чи в Україні не планують ввести обмеження на TikTok, Ткаченко сказав, що це не його контент, але з тим, чому його забороняють у західних країнах, треба розбиратися.

"Я в себе TikTok поставив колись до війни на два дні й потім зрозумів, що не моє, і не тому, що там не цікаво, а тому що це зовсім інший контент. Це не телеграм-канали, це не інші соціальні мережі. Потрібно вивчити питання, чому власне пішла така тенденція стосовно заборони використання TikTok у державних установах", – сказав він.

При цьому міністр зазначив, що питанню функціонування Telegram в Україні треба надати експертну оцінку.

"Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram це питання, яке потребує реально експертного обговорення", – сказав Ткаченко.

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"Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів", – додав він.

Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Про заборони TikTok у світі

У кінці лютого цього року адміністрація президента США Джо Байдена та уряд Канади заборонили використовувати TikTok на телефонах держслужбовців. На видалення додатку працівникам американських держустанов дали 30 днів, а канадським урядовцям – тиждень. Уряд Канади пояснив, що таке рішення ухвалили через те, що застосунок в режимі онлайн збирає багато інформації про користувачів.

1 березня до заборони TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, приєдналися три основні органи управління ЄС Європарламент, Європейська Рада та Єврокомісія.

Схожі ініціативи запровадили в Австралії, Данії, Естонії, Великій Британії, Тайвані. В Індії китайський додаток заблокували ще у 2020 році.

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