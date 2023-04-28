Збитки у сфері культури через війну сягають близько 7 млрд доларів – Ткаченко

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 квітня 2023

Росіяни від початку повномасштабного вторгнення завдали майже 7 млрд збитків сфері української культури.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Збитки у сфері культури ми оцінюємо зараз у близько 7 млрд доларів. І це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого.

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Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури", – наголосив міністр. 

 Фото: Instagram Олександра Ткаченка

Водночас Ткаченко зазначив, що за останній рік в Україні зафіксували збільшення рівня відвідуваності культурних подій приблизно на 10%. 

"Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до широкомасштабної війни", – додав глава відомства.

Нагадаємо, росіяни зруйнували чимало культурних об'єктів. Наприклад, майже рік тому окупанти прицільним ударом знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври УПЦ МП. У мережі показали, як він виглядає зараз.

Станом на 18 квітня в Україні зруйновано або пошкоджено понад 550 об'єктів внаслідок російської агресії.

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