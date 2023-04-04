Директорку держінституту підозрюють у вимаганні 2 тис. доларів за експертизу старовинних ікон

У Києві прокуратура повідомила про підозру директорці одного із державних інститутів. Вона вимагала 2 тис. доларів за експертизу культурних цінностей, за результатами якої видається дозвіл на вивезення їх за кордон.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Слідство з'ясувало, що до директорки держінституту звернувся громадянин, який хотів отримати дозвіл на вивезення картин та ікон за кордон. За цю "послугу" вона запросила 2 тис. доларів.

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

"За ці кошти вона обіцяла вплинути на одного з керівників Департаменту культури КМДА та експертів цього Департаменту, уповноважених на проведення експертизи, за результатами якої надається дозвіл на вивезення творів мистецтва", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували передачу посадовиці першої частини неправомірної вигоди – 1,5 тис. доларів.

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Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Санкція статті, за якою директорці висунули підозру, передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд має обрати для неї запобіжний захід.