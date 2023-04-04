Директорку держінституту підозрюють у вимаганні 2 тис. доларів за експертизу старовинних ікон

У Києві прокуратура повідомила про підозру директорці одного із державних інститутів. Вона вимагала 2 тис. доларів за експертизу культурних цінностей, за результатами якої видається дозвіл на вивезення їх за кордон.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство з'ясувало, що до директорки держінституту звернувся громадянин, який хотів отримати дозвіл на вивезення картин та ікон за кордон. За цю "послугу" вона запросила 2 тис. доларів.

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

"За ці кошти вона обіцяла вплинути на одного з керівників Департаменту культури КМДА та експертів цього Департаменту, уповноважених на проведення експертизи, за результатами якої надається дозвіл на вивезення творів мистецтва", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували передачу посадовиці першої частини неправомірної вигоди – 1,5 тис. доларів.

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Санкція статті, за якою директорці висунули підозру, передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд має обрати для неї запобіжний захід.