На війні загинув музикант і диригент Костянтин Старовицький

Український музикант і диригент Костянтин Старовицький загинув на фронті, захищаючи країну від російського вторгнення.

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"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з Вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький", – повідомив у Facebook Національний академічний духовий оркестр України, де Старовицький працював фаготистом.

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Також про загибель музиканта сповістила і Національна філармонія України. "На війні загинув музикант, диригент, батько і син. Герой - Костянтин Старовицький. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям, побратимам і колегам", – йдеться у повідомленні.

Про трагічну звістку написали і на сторінці Facebook Київської опери, де Старовицький грав у оркестрі.

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У соцмережах колеги згадують загиблого Старовицького.

"Страшна звістка…Сьогодні на Краматорському напрямку, загинув мій колега, диригент та чудовий музикант Костянтин Старовицький. Ми колись разом працювали над виставою… Костя диригував, я співала. Мріяли про сцену, зібрали гарну команду. Тепер він гратиме свою музику разом з Небесним оркестром", – написала співачка Ангеліна Карпенко.

Фото: Kostyantyn Starovytskyy / Facebook

"Прекрасний музикант, виконавець, мій учень по оркестровці. Я пам’ятаю його цікаві перекладення опер Россіні для дерев'яних ансамблів. Завжди товариський, любив музику. Костя, я завжди тебе пам’ятатиму і мені дуже шкода, що сталося таке горе", – відреагувала композиторка, професорка Леся Дичко.

Костянтин Старовицький народився 30 жовтня 1982 року у Херсоні в родині моряка. Закінчив оркестровий факультет Національної музичної академії України. Поставив на сцені Київської опери комічну оперу Гаетано Доніцетті "Ріта", яка принесла чотири номінації на театральну премію "Київська пектораль 2016".

З перших днів повномасштабного вторгнення служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру. Потім продовжив нести службу на Харківщині.

У нього залишилася неповнолітня донька Єва, дружина Сніжана та старенька мама.