Манга про вино, війна на морі і фільм жахів: які свіжі серіали дивитись

Нова збірка серіалів від солдата-кінокритика Ярослава Підгори-Гвяздовського відбиває багатогранність світу і за широтою творення (від Японії та Китаю і Південної Кореї до Франції і Мальти); за жанровим багатством (драми, комедії, пригоди, історія, фантастика); за часопростором (поринає в 30-40-роки ХХ сторіччя, на іншу планету і в місто, дорога з якого закінчується дорогою до нього). У цій збірці ви знайдете все, був би час та натхнення. Тим, хто має, Ярослав бажаємо гарного перегляду!

Автор колажів – Андрій Калістратенко.

Краплі Бога (Drops of God)

Показ: Apple TV, Франція-США-Японія

Це найоригінальніший серіал місяця, і не тільки тому, що є екранізацією манги, а тому, що стосується вина і його дегустації, що в кіно з’являється вкрай зрідка. А ще він розповідає про дівчину, доньку видатного французького енолога, спеціаліста по вину, яка сама пити вина не може.

Як і має бути у манзі, сюжет і репліки виписані ґрунтовно, з деталями та історіями, і, за японською традицією – драматично різко і емоційно бурхливо: відчувається літературне першоджерело – авторства відомого мангаки і сценариста Кібаяші Шіна. Французи і японці в кадрі - теж помітний контраст, а інтрига – кому ж дістанеться 150-мільйонний спадок героя у вигляді найбільш значної винної колекції в світі – його донці чи його учню - і поготів тримає немов у трилері. Звісно, головне задоволення тут – гастрономічне, як вино виробляють і як його смакують. Інше задоволення – акторська поліфонія, коли стриманому японцю (красунчик Ямашита Томохіса з "Аліси в Прикордонні") протистоїть вибухова француженка (Флер Жеффріє). Смакота!

Військовий моряк (Krigsseileren)

Показ: Netflix, Норвегія-Німеччина-Мальта

Спершу "...моряк" був 2,5-годинним фільмом, і вийшов у вересні минулого року. Далекоглядний Netflix купив його і мудро розрізав на три частини. В такому вигляді ця воєнна драма і легше сприймається, і поширюється на весь світ. А це варто побачитиІ Це один з кращих кінотворів про Другу світову і видатний драматичний матеріал, заснований на долях справжніх моряків та мешканців норвезького містечка Берген, розбомбленого 1944 року британцями.

Маса реальних історій зі, здавалося б, нереальними подіями, викликають потрібні та дуже зрозумілі наразі в Україні емоції, бо тут є і кошмарні сирени, і бомбування, і смерть близьких, і карколомні любові-ненависті. Сцена з танцем норвежця, якого свої ж звинувачують у втечі з країни, загалом шедевр сенсу, постановки, монтажу. Дивлячись її, важко втримати сльози: під геніальну музику струнного концерту Баха хлопець, оточений справедливо злими однолітками, "пояснює" танцем, що він робив в Нью-Йорку – робив те, що найкраще вмів, представляючи свою вітчизну. Актуально.

Місіс Девіс (Davis)

Показ: Peacock, США

Це дивний симбіоз "Індіани Джонс", "Холістичного агентства Дірка Джентлі", "Термінатора" і "Вона" Спайка Джонзі. Ну, і трошки алюзії на "Проповідника" з Домініком Купером. Тобто маємо пригоди, детектив, комедію, фантастику і дещицю релігії.

Живе такий собі Алгоритм все про всіх знає, і що хто хоче також. Але є ті, хто, зрозуміло, не вірять йому, тобто Їй (бо Алгоритм – це вона). І не вірить більше за всіх монахиня Сімона. В якийсь момент Алгоритминя намагається заключити з монахинею угоду: мовляв виконає будь-яку її забаганку, якщо та...знайде Святий Грааль і знищить його.

Тут починається детектив, вже суттєво просякнутий іронією і фарсом. Як після всього серіал не скочується в цілковиту маячню – важко сказати. Дивним чином цей, на перший ковток, не придатний для перетравлювання коктейль, опиняється гурманською стравою з міксів жанрів, із серйозною соціальною складовою – оповідає про пороки суспільства, оприявнені в соцмережах, зі всією вседозволеністю і відсутністю моралі. Для тих, хто хоче чогось зухвалого.

Проблема трьох тіл (San ti)

Показ: Rakuten Viki, Китай

Масштабна 25-серійна екранізація так само масштабної науково-фантастичної трилогії китайського письменника Лю Цисіня. Доволі суперечливий твір у серіальному вигляді набув стрункості, якої був позбавлений оригінал, а це рідкісне явище.

Більше того: серіал, певно, робили показовим, для світу, бо Китай в ньому постає не лише науково-просунутим, а й ледь не центром світу (чи всесвіту?). Красивий, добротно і дорого поставлений, він легко може захопити, і любителів жанру тим паче. Бо тут фантастику про іншопланетян прекрасно вплітають в історичний жанр, драматичний, мелодраматичний і детективний.

До художнього кіно додається комп’ютерна анімація. А сюжет є складною, науково-вимогливою і багатовекторною головоломкою, де вирішується відразу з півдесятка проблем – з особистим життям, зі смертю вчених, з питаннями про реальність, релігію і помстою всьому людству... Уявіть, наскільки ж трилогія захопила розум людей, якщо її прямо зараз екранізує ще й Netflix...

Сварка (Beef)

Показ: Netflix, США

Як і "Місіс Девіс", "Сварка" нестандартно підходить до висвітлення проблем суспільства – лобами зіштовхує будівельника-на-межі-зубожіння з багатенькою-знудженою-міленіалкою. Обидва палають ненавистю від незгоди зі своїм статус кво, і від всіх навколо, хоча обидва, як вважають, завжди вчиняли правильно, але тепер знаходяться біля розбитого корита своїх надій.

Обидва герої – азіати, для чого справді зійшлися зірки: після "оскаріваської" сенсації премійування "Паразитів" Пон Джун Хо і вимоги Американської кіноакадемії щодо "расової різноманітності". І ми можемо завдячувати за це ж і наявністю прекрасних сценаристів-корейців, які відповідали за створення цікавезного "Скасувати минуле" і за радісного "Щасливчика Генка".

Нова кров створила нові форми, стиль і енергію. Ми зазираємо в середину американського суспільства і розглядаємо з відвертістю показані проблеми. Причому комедійність серіалу не надто весела, скоріше тут дотепно, під іншим кутом нам показують способи виходу з глухих кутів життя. 10 серій про подумати "як бути?".

Ззовні-2 (From)

Показ: MGM+, США

Вихід 1-го сезону збігся з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. І тут можна подумати про певні збіги, бо герої потрапляють в ситуацію, коли вони – оточені монстрами, а монстри – підступні, стукають у віконця з посмішками "ми же братья"...

2-й сезон пропонує продовження історії, власне, не надто нової за формою: ідея про містечко, з якого фантастичним чином не можливо вибратися, водночас уособлює і "Під куполом", і "Салемз Лот", і "Вейворд Пейнс", з’єднує Стівена Кінга з Говардом Лавкрафтом.

Та, як і буває з містикою, тут тримає колізія з відповіддю на питання "чому так?". І якщо ви не дивилися 1-й сезон, при цьому фанат містики і горорів, порада – таки це зробити. Бо серіал робить спіраль, виходячи в 2-му сезоні на нову висоту інтриги за рахунок доданих деталей наприкінці минулого року і в перших двох серіях нового сезону. Попереду заявлені ще 8 серій, розгадка, як чоловік прожив 30 років в містечку і залишився живий, як працюють дупла дерев-телепортів і, власне, хто ж ці нічні монстри... Любителю – не пропустити.

Крадій: колекціонер скарбів (Seutilleo: ilgop gaeui joseontongbo)

Показ: TVing, Південна Корея

Нехай вас не зупинить корейські наївність і жахливий музичний супровід – тут є сюжетне багатство та ідейна сміливість, відсутнє в такій кількості та хитросплетіннях у не-корейських серіалах. Це не просто комедійно-пригодницький екшн – це складний комедійно-пригодницький екшн.

З одного боку жанру тут є такий собі "Скунс", суміш людини-павука і Бетмена під чорною маску і з сонним газом, що виділяється самі знаєте звідки: він краде скарби, вже викрадені крадіями, і, нікого особливо не ображаючи, повертає вкрадене у відділ культурної спадщини. З іншого боку – є заможний тиран, що збирає монети періоду Чосона, бо вони можуть привести до скарбів, 500 років тому вкрадених японцями. А ще тут є прислужник тирана, майстерний вбивця з вмінням кінгсмена, чия сестра є в заручниках у тирана.

Плюс другорядні персонажі, які, мов свита, в кращих традиціях, додають королям першого плану додаткового світіння. Артефакти, аукціони, бійки і трішки специфічних жартів для любителів такого виду гумору. 12 серій виходитимуть до середини травня.

P.S.

Ще пропонуємо кілька цікавих сералів, які не змогли пробитися до сімки кращих: "Бути присяжним" - американське комедійне 8-серійне мок’юментері про різношерстість тих, хто стає членами журі присяжних в США; нова, осучаснена версія знаменитого роману Александра Дюма "Монтекрісто" - помсту за ув’язнення тепер подає атлетичного вигляду красень в декораціях корпоративної Іспанії; австралійська кримінальна драма "Останній король Хреста" про становлення боса мафії в середовищі казино, повій та наркотиків; і американський трилер "Останнє, що він мені сказав" - заплутана історію про родину, скелети в шафі і наші страхи.