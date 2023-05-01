"Коли все має значення": Книжковий Арсенал 2023 оголосив фокус-тему та кураторів

11-й Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал, який пройде в Києві 22-25 червня, оголосив фокус-тему та кураторів.

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Фокус-темою Книжкового Арсеналу 2023 є "Коли все має значення". Кураторкою фокус-теми стала журналістка, авторка, документалістка Наталя Гуменюк.

"Ми живемо у час загостреної реальності, коли чи не кожне слово, кожен вислів набувають свого первинного сенсу. Ніби все довкола проходить перевірку реальністю. Зокрема й наші цінності та ідеали. ХІ Книжковий Арсенал – це простір усвідомлення, а також творення нового громадянського словника, для речей, які ми досі не вербалізували. Це місце, де розмірковуючи про свій теперішній досвід ми зможемо не лише осмислити, але й ословити себе і те, що відбувається з нами, з суспільством, з країною та світом", – коментує фокус-тему фестивалю Гуменюк.

Фото: Книжковий Арсенал

Також Книжковий Арсенал 2023 обрав кураторку основної літературної програми. Нею стала виконавча продюсерка Радіо Культура, перекладачка та письменниця Ірина Славінська.

Окрім подій фокус-теми та подій літературної програми, до програми фестивалю увійде програма для дітей та підлітків, яку куруватиме Юлія Козловець. Спеціальна програма від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу, куратором якої стане Діма Казаков, розповість про невеликі мандрівні, бездомні бібліотеки, реальні й онлайнові архіви, колекціонування, персональні книжкові та вінілові збірки. Спеціальну програму подій також представить PEN Ukraine.

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями міжнародної програми фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентують свої видання на виставці-ярмарку. Починаючи з 2017 року фестиваль обирає фокус-тему, яка пропонує відвідувачам шукати відповідь на актуальні питання сьогодення.

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв’язку з повномасштабною війною Росії в Україні. Його фокус-темою було обрано "Велике переселення", кураторкою мала стати Оксана Форостина. У січні 2023 року організатори фестивалю назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022".