Гранд-фінал "Української весни" у Швеції: концерт Львівського філармонічного оркестру відвідала кронпринцеса Вікторія

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика дав концерт в Стокгольмському Konserthuset. Таким у День Європи, 9 травня, став гранд-фінал Європейського фестивалю "Українська весна" у Швеції. Концертна зала була наповнена вщент, серед глядачів була присутня і шведська кронпринцеса Вікторія.

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Під орудою Ярослава Шемета оркестр Львівської філармонії давав програму з української музики, яка ніколи раніше не звучала у Швеції. На концерті можна було почути увертюру до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка, "Гуцульський триптих" Мирослава Скорика і "Третю симфонію" Бориса Лятошинського.

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Диригент Ярослав Шемет родом із Харкова. Він керує симфонічним оркестром Сілезької філармонії в Катовіце, є музичним директором Балтійської державної опери в Гданську та першим запрошеним диригентом Нової філармонії в Гамбурзі.

Фото: @kungahuset / Instagram

"Львівський національний філармонічний оркестр – один з найстаріших симфонічних оркестрів України. Він був створений того ж року, що й Королівський філармонічний оркестр Стокгольма, у 1902 році. З цим оркестром працювали Ріхард Штраус, Густав Малер, Руджеро Леонкавалло, Курт Мазур та багато інших відомих у світі музики імен", – повідомляли напередодні історичного виступу організатори.

Фото: Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine

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Почетною гостею гранд-фіналу фестивалю "Українська весна" у Стокгольмі стала кронпринцеса Вікторія.

Кронпринцеса Вікторія і директор Стокгольмського концертного залу Стефан Форсберг. Фото: Michael Campanella / Getty Images

"Вчора, у День Європи, кронпринцеса відвідала Стокгольмський концертний зал, щоб послухати оркестр Львівської філармонії", – написали сьогодні зранку в офіційних соцмережах королівської родини Швеції. І поділилися кількома фото Вікторії з концерту.

Кронпринцеса Вікторія на концерті. Фото: @kungahuset / Instagram

Як поділилися після виступу самі музиканти, концерт завершився вигуками "Слава Україні" та виконанням української музики на біс. "Слава Україні" у Stockholm Concert Hall, гучні овації публіки, двічі виконання "на біс"… Незабутній вечір Дня Європи, пишаємося, що ми українці і наше музичне мистецтво можемо представляти усьому світу. Героям Слава!" – розповів про емоції оркестр Львівської філармонії.

Фото: @kungahuset / Instagram