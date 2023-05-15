У Великій Британії випадково виявили невідомі роботи Рембрандта: за скільки продадуть картини через 200 років

Невідомі роботи голландського майстра XVII століття Рембрандта випадково були виявлені в приватній колекції родини з Великої Британії.

Про це пише Financial Times.

Як повідомляють у виданні, два рідкісні портрети роботи Рембрандта виявили експерти аукціонного дому Christie’s, проводячи оцінку творів, які зберігає британська родина.

Картини датовані 1635 роком. Вони належать до того періоду, коли Рембрандт вже мав репутацію затребуваного художника. Два портрети зображують далеких родичів митця – Яна Віллемса ван дер Плюйма та його дружину Япген Карелс. Предки родини, в якій виявили картини і яку не називають у Christie’s, купили пару невеликих картин маслом майже 200 років тому, у 1824, на цьому ж аукціоні.

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Те, що обидві портрети належать пензлю Рембрандта – визначили експерти аукціону та підтвердили фахівці із Рейксмузею в Амстердамі. Цей Державний музей Нідерландів експонує та досліджує велику частину творчої спадщини Рембрандта, зокрема і епічне полотно "Нічна варта".

Два раніше не відомі портрети роботи Рембрандта виявили у Великій Британії. Фото: ft.com

Портрети висотою вісім дюймів тепер будуть виставлені на продаж у виставкових залах Christie’s у Лондоні 6 липня після того, як їх виставлять у Нью-Йорку та Амстердамі, з оціночною вартістю 5-8 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 230-368 млн. грн) за пару.

Рекорд Рембрандта на аукціоні Christie’s був встановлений у 2009 році, коли "Портрет чоловіка з підбоченим руками" був проданий за 20,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 930 млн. грн).

З аукціону Christie’s продають і полотна сучасних художників. Так твір без назви американського абстракціоніста Сая Тумблі продали у 2022 за 46,4 млн доларів у Christie’s у Нью-Йорку. Твір, написаний у 2005 році, вважається однією з останніх справді цінних робіт художника, перед смертю митця у 2011 році. Минулоріч він потрапив до переліку найдорожчих картин і творів мистецтва у світі.