У Великій Британії випадково виявили невідомі роботи Рембрандта: за скільки продадуть картини через 200 років

Невідомі роботи голландського майстра XVII століття Рембрандта випадково були виявлені в приватній колекції родини з Великої Британії.

Про це пише Financial Times.

Як повідомляють у виданні, два рідкісні портрети роботи Рембрандта виявили експерти аукціонного дому Christie’s, проводячи оцінку творів, які зберігає британська родина.

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Картини датовані 1635 роком. Вони належать до того періоду, коли Рембрандт вже мав репутацію затребуваного художника. Два портрети зображують далеких родичів митця – Яна Віллемса ван дер Плюйма та його дружину Япген Карелс. Предки родини, в якій виявили картини і яку не називають у Christie’s, купили пару невеликих картин маслом майже 200 років тому, у 1824, на цьому ж аукціоні.

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Те, що обидві портрети належать пензлю Рембрандта – визначили експерти аукціону та підтвердили фахівці із Рейксмузею в Амстердамі. Цей Державний музей Нідерландів експонує та досліджує велику частину творчої спадщини Рембрандта, зокрема і епічне полотно "Нічна варта".

Два раніше не відомі портрети роботи Рембрандта виявили у Великій Британії. Фото: ft.com

Портрети висотою вісім дюймів тепер будуть виставлені на продаж у виставкових залах Christie’s у Лондоні 6 липня після того, як їх виставлять у Нью-Йорку та Амстердамі, з оціночною вартістю 5-8 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 230-368 млн. грн) за пару.

Рекорд Рембрандта на аукціоні Christie’s був встановлений у 2009 році, коли "Портрет чоловіка з підбоченим руками" був проданий за 20,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 930 млн. грн).

З аукціону Christie’s продають і полотна сучасних художників. Так твір без назви американського абстракціоніста Сая Тумблі продали у 2022 за 46,4 млн доларів у Christie’s у Нью-Йорку. Твір, написаний у 2005 році, вважається однією з останніх справді цінних робіт художника, перед смертю митця у 2011 році. Минулоріч він потрапив до переліку найдорожчих картин і творів мистецтва у світі.

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