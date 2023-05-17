В Україні знімуть фільм жахів "Конотопська відьма" про сучасні події. ФОТО

Тетяна Пушнова, редакторка УП.Культура
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17 травня 2023

В Києві планують зйомки фільму жахів "Конотопська відьма", чиї події розгортаються на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це в інтерв'ю УП.Життя розповів засновник компанії Сергій Созановський

"Зараз працюємо над лінійкою фільмів жахів. Хочемо показати, що це абсолютно робочий жанр і він буде цікавий світу. Нещодавно знімали в павільйоні тізер до цього проєкту. Буде називатись "Конотопська відьма", хоча це сучасна історія", – говорить Созановський.

Він також розкрив деякі деталі сценарію: "У дівчини гине хлопець – його вбиває росіянин. Але в силу того, що вона з Конотопа і має певні здібності, вона починає свій кривавий шлях".

Продюсерка фільму Ірина Костюк в коментарі УП.Життя доповнила, що це новий жанр для кіностудії і розповіла подробиці створення фільму. Сценарій створював Ярослав Войцешек, уже відомий своєю роботою над мультфільмом "Мавка", фільмами "Захар Беркут" та "Сторожова Застава". 

"Ярослава надихнув сам образ відьми, а також реальна історія конотопчанки, яка прокльонами зустріла російських окупантів у рідному місті. Тоді відео про "конотопських відьом" взірвало інтернет-простір, з’явилося чимало фан-артів. Відео, де жінка безстрашно погрожує російським солдатам, показали навіть в американській рейтинговій гумористичній програмі The Late Show with Stephen Colbert", – говорить Ірина.

Зйомки тизеру фільму Конотопська відьма". Фото надане FILM.UA

Як розповідає продюсерка, історія фільму оповідає про відьму з Конотопу, яка закохалась у звичайного хлопця і зреклася своїх відьомських сил. Та, коли з початком повномасштабної війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вона вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує криваві кари на вбивць свого нареченого.

Зйомки тизеру фільму Конотопська відьма". Фото надане FILM.UA

"Ми вже відзняли тизер стрічки. Це була дуже кропітка робота, найскладніше було працювати з пластичним гримом, який є важливою частиною образу головної героїні. У цьому нам допомогли Світлана Римакова, яка працює з образами Джамали, ONUKA, Олени Зеленської, а також Маша Петровська, відома своєю роботою у фільмі "Безславні кріпаки". Розробляла ескізи образу відьми Ольга Навроцька", – додає Костюк.

Зйомки тизеру фільму Конотопська відьма". Фото надане FILM.UA

Проєкт "Конотопської відьми" цими днями представляють на Каннському кіноринку в межах Каннського кінофестивалю. Окрім "Конотопської відьми" до каталогу увійшли й інші 2 проєкти з лінійки горорів, які перебувають на стадії девелопменту.


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