Україна в Каннах – де шукати наше кіно на фестивалі

Організатори Одеського кінофестивалю розповіли про представлення України в Каннах.
Програма з’явилась на сторінці фестивалю у Facebook.
На топовому Каннському фестивалі Україна буде представлена на Каннському кіноринку, у програмі Producers Network та в програмі Cannes Docs.
На Каннському кіноринку (Marché du Film) Україна буде представлена програмою "Україна у фокусі", в межах якої відбудеться серія заходів, спрямованих на підтримку українських кінематографістів.
Основна подія програми – пітчинг-сесія.
Пітчинг-сесія
У пітчингу візьмуть участь 10 українських кінопроєктів, які знаходяться на стадії девелопменту:
- "Антонівка", реж. Катерина Горностай;
- "Архів. Коробка №64", реж. Єва Джишиашвілі;
- "Вакуум", реж. Єлизавета Сміт;
- "Вєра", реж. Марина Степанська;
- "Грьобана чутливість", реж. Тетяна Симон;
- "Матір", реж. Аліна Маточкіна;
- "Особливе ставлення", реж. Антоніо Лукіч;
- "Сезон жіночих самогубств", реж. Анастасія Груба;
- "Спадок", реж. Станіслав Битюцький;
- "Ukraine is the capital of everything!", реж. Тоня Ноябрьова.
Пітчинг-сесія українських кінопроєктів розроблена Ukrainian Institute - Український інститут у партнерстві з Європейським фондом солідарності з українським кіно (ESFUF), CNC, Асоціацією EFAD, шведським фондом Goteborg Film Fund, Французьким інститутом, LIM | Less is More, Movies that Matter, Tatino Films.
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Також Україна представлена в програмах Producers Network та Cannes Docs.
До участі у програмі Producers Network було відібрано 5 українських продюсерів: Злата Єфіменко, EF Pictures; Каріна Костина, Tabor Production; Андрій Котляр, Вавилон’13; Ольга Матат, EvosFilm; Дмитро Суханов, Toy Cinema.
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У документальній програмі Cannes Docs будуть представлені два українські документальні фільми: "Dad’s Lullaby" Лесі Дяк та "Тиха повінь" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Команди кінопроєктів візьмуть участь в секції Spotlighted Projects.
|У Каннах вивісили український прапор. Фото: Facebook Одеського кінофестивалю
Покази фільмів про Україну
У програмі Каннського кінофестивалю цьогоріч покажуть два фільми про Україну. У межах програми ACID відбудеться прем'єра документального фільму спільного виробництва Польщі, Франції та України "Звідки куди" польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців. А польсько-український короткометражний фільм Анастасії Солоневич та Даміана Коцюра "Як це було", який розповідає про повернення додому вперше після початку війни в Україні, візьме участь у програмі короткометражного конкурсу.
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У Каннах працює Український національний павільйон
У межах Festival de Cannes вже розпочав роботу Український національний павільйон, який діятиме з 16 по 24 травня. У межах павільйону анонсовані зустрічі з представниками сфери та дистриб'юторами, а також панельні дискусії.
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