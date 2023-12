Україна в Каннах – де шукати наше кіно на фестивалі

Організатори Одеського кінофестивалю розповіли про представлення України в Каннах.

Програма з’явилась на сторінці фестивалю у Facebook.

На топовому Каннському фестивалі Україна буде представлена на Каннському кіноринку, у програмі Producers Network та в програмі Cannes Docs.

На Каннському кіноринку (Marché du Film) Україна буде представлена програмою "Україна у фокусі", в межах якої відбудеться серія заходів, спрямованих на підтримку українських кінематографістів.

Основна подія програми – пітчинг-сесія.

Пітчинг-сесія

У пітчингу візьмуть участь 10 українських кінопроєктів, які знаходяться на стадії девелопменту:

"Антонівка", реж. Катерина Горностай ;

; "Архів. Коробка №64", реж. Єва Джишиашвілі ;

; "Вакуум", реж. Єлизавета Сміт ;

; "Вєра", реж. Марина Степанська ;

; "Грьобана чутливість", реж. Тетяна Симон ;

; "Матір", реж. Аліна Маточкіна ;

; "Особливе ставлення", реж. Антоніо Лукіч ;

; "Сезон жіночих самогубств", реж. Анастасія Груба ;

; "Спадок", реж. Станіслав Битюцький ;

; "Ukraine is the capital of everything!", реж. Тоня Ноябрьова.

Пітчинг-сесія українських кінопроєктів розроблена Ukrainian Institute - Український інститут у партнерстві з Європейським фондом солідарності з українським кіно (ESFUF), CNC, Асоціацією EFAD, шведським фондом Goteborg Film Fund, Французьким інститутом, LIM | Less is More, Movies that Matter, Tatino Films.

Також Україна представлена в програмах Producers Network та Cannes Docs.

До участі у програмі Producers Network було відібрано 5 українських продюсерів: Злата Єфіменко, EF Pictures; Каріна Костина, Tabor Production; Андрій Котляр, Вавилон’13; Ольга Матат, EvosFilm; Дмитро Суханов, Toy Cinema.

У документальній програмі Cannes Docs будуть представлені два українські документальні фільми: "Dad’s Lullaby" Лесі Дяк та "Тиха повінь" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Команди кінопроєктів візьмуть участь в секції Spotlighted Projects.

У Каннах вивісили український прапор. Фото: Facebook Одеського кінофестивалю

Покази фільмів про Україну

У програмі Каннського кінофестивалю цьогоріч покажуть два фільми про Україну. У межах програми ACID відбудеться прем'єра документального фільму спільного виробництва Польщі, Франції та України "Звідки куди" польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців. А польсько-український короткометражний фільм Анастасії Солоневич та Даміана Коцюра "Як це було", який розповідає про повернення додому вперше після початку війни в Україні, візьме участь у програмі короткометражного конкурсу.

У Каннах працює Український національний павільйон

У межах Festival de Cannes вже розпочав роботу Український національний павільйон, який діятиме з 16 по 24 травня. У межах павільйону анонсовані зустрічі з представниками сфери та дистриб'юторами, а також панельні дискусії.