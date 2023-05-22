Шон Пенн зніметься у фільмі режисера Мирослава Слабошпицького

Оскароносний актор, режисер та продюсер Шон Пенн зіграє у фінальній новелі українського кіноальманаху "Війна очима тварин", яку зніме режисер Мирослав Слабошпицький.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Пенн зіграє саунд-продюсера, який випадково стає очевидцем початку війни. Ця історія стане частиною кіноальманаху під спільною назвою "Війна очима тварин", що складатиметься з дев'яти короткометражних фільмів, знятих різними режисерами.

Постер фільму "Війна очима тварин"

Останню історію зніматиме Мирослав Слабошпицький, відомий у світі одним з найтитулованіших українських фільмів "Плем'я". "Я дуже радий бути частиною цього фільму. Для мене велика честь співпрацювати з неймовірним актором, видатною людиною та одним з найбільших друзів України Шоном Пенном. Він був з нами під час атаки 24 лютого і досліджує війну в Україні у своєму документальному фільмі. Його підтримка безцінна для нас і не може бути переоцінена", – зазначив режисер.

Олег Кохан, Шон Пенн, Мирослав Слабошпицький у Каннах

Зйомки новели з Шоном Пенном пройдуть в Україні та Лос-Анджелесі влітку 2023 року.

Виробництвом проекту займаються українські компанії SOTA Cinema Group та Kleos Art, а продюсерами виступили Олег Кохан та Олексій Макухін.

Перший трейлер кіноальманаху презентували на цьогорічному Берлінському кінофестивалі.

Світова прем'єра кіномальманаху "Війна очима тварин" запланована на кінець 2023-початок 2024 року. Вона має відбутися на одному з міжнародних фестивалів.