Помер відомий український диригент Валерій Матюхін

Український диригент, піаніст, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, художній керівник Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Валерій Матюхін помер на 75-му році життя.

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Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у Telegram.

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"Мистецька громадськість знає Валерія Матюхіна як першого виконавця багатьох творів сучасних українських композиторів. За його ініціативи було створено Національний ансамбль солістів "Київська камерата", який є одним з найкращих мистецьких колективів, що презентує українське музичне мистецтво як в Україні, так і за її межами. Пам’ять про нього назавжди вписана в історію національної культури", – йдеться у повідомленні МКІП.

"Гірка втрата для української музики…Людина, яка залишила яскравий слід у сучасні академічній музиці нашої країни. Співчуття рідним і колегам. Вічна пам'ять!" – написало про Матюхіна видання Music-Review Ukraine.

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти також повідомило про втрату та висловило співчуття.

Валерій Матюхін помер на 75-му році життя. Фото: МКІП / Telegram

Валерій Матюхін – музикант та диригент, музично-громадський діяч, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, генеральний директор-художній керівник Національного ансамблю солістів "Київська камерата".

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Під його керівництвом відбулися прем'єри творів Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Мирослава Скорика, Леоніда Грабовського, Володимира Зубицького, Лесі Дичко, Ганни Гаврилець та інших.

Разом з "Київською камератою" Матюхін гастролював країнами Європи і світу та популяризував українську симфонічну музику.