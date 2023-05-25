Письменник Артем Чех отримав контузію у Бахмуті

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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25 травня 2023

Український письменник Артем Чех, який наразі захищає країну від росіян, отримав контузію в боях за Бахмут.

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Про це у Facebook повідомила його дружина, письменниця та режисерка Ірина Цілик.

"Чех в останні дні був на позиціях у Бахмуті. Майже 5 днів не виходив на зв’язок. Так буває, авжеж. Але краще не розповідатиму вам, що я відчувала. Готова була брати участь в будь-яких дискусіях про жіночі вагони, в чому завгодно, аби лише хоч трохи відволіктися і менше читати новини. Вперше було настільки страшно. Ти знаєш лише, що твій коханий зараз десь т а м, а його побратим врешті виходить якоїсь миті на зв‘язок, щоб радісно повідомити, що сам він 300, а "Чех норм, у нього все спокійно, не хвилюйся!" – написала Цілик.

Вона додала, що Чех напередодні вийшов з побратимами з Бахмута, де провів останні "п'ять діб під безкінечним вогнем, майже без води, без їжі", однак отримав там контузію.

"Вчора він зі своїми пацанами врешті змогли вийти з позицій, і він записав мені швидке відео, щоб заспокоїти, мовляв, все, я на зв‘язку. Я не можу повірити, що це мій чоловік. Це якась інша людина з іншими очима. Контужений, але живий. Лише один осколок застряг в його рюкзаку у пачці сигарет", - розказала режисерка.

Цілик написала, що письменнику та його побратимам вдалося вийти з пастки у Бахмуті завдяки сильній зливі. У своєму Facebook у сторіс Чех виклав відео цієї зливи, під яку виходить з іншими захисниками із міста.

"Найстрашніші п'ять днів у житті позаду. Не вірив, що вийдемо. Вийшли", – також написав письменник в сторіс.

Скріншот з Instagram Артема Чеха

Артем Чех – український письменник. Автор книг "Цього ви не знайдете в Яндексі", "Doc 1", "Рожеві сиропи", "Точка нуль", "На великій землі", "Хто ти такий?" Лауреат премій ЛітАкцент року 2017 року, Воїн Світла 2018 року, Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського (2019), Книга року BBC-2021.

Служив у Збройних силах України з травня 2015 року по липень 2016 року. Від початку повномасштабного нападу Росії знову приєднався до лав захисників.

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