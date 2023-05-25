Український письменник отримав премію за мужність імені Діани Ортіс

Український письменник та журналіст, колишній бранець терористів "ДНР", Станіслав Асєєв отримав премію за мужність імені Діани Ортіс.

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Про це повідомив керівник видавництва Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба у Twitter.

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"Вітаємо Станіслава Асєєва з отриманням премії Діани Ортіс за мужність за захист прав людини в Україні та за її межами! Пишаюся тим, що є видавцем його книг!" – написав Коцюба і супроводив свій пост світлиною письменника з нагородою.

Congrats to ⁦@AseyevStanislav⁩ on receiving Dianna Ortiz Award for Courage from ⁦@heartlandhelps⁩ for his advocacy of human rights in Ukraine & beyond! So proud to be the publisher of his books! ⁦@HURI_Harvard⁩ ⁦@Harvard_Press⁩ ⁦@HarvardUPLondon⁩ pic.twitter.com/LpDMG46lEC — Oleh Kotsyuba (@Oleh_Kotsyuba) May 24, 2023

"Премію письменнику вручили за "непохитну відданість справедливості, правді та правам людини"…Радіємо за чергову премію для Станіслава й бажаємо ще багато відзнак в майбутньому!" – повідомив у своєму Facebook Український інститут книги.

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Премію за мужність імені Діани Ортіс (Dianna Ortiz Award for Courage) вручає організація Heartland Alliance, що знаходиться у Чикаго. Вона працює над просуванням прав людини та відстоюванням людської гідності, пропонуючи рішення для досягнення більш справедливого глобального суспільства.

Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст, член Українського ПЕН. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, писав для "Радіо Свобода", "Українського тижня". Був викрадений терористами "ДНР" 11 травня 2017 року, які звинуватили його у "шпигунстві" і незаконно утримували до 29 грудня 2019 року.

Автор автобіографічного роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала", прозової книги "Андерхилльские ведьмы: драма", поезій. У 2021 році став лауреатом Шевченківської премії за книгу "В ізоляції", а наступного, 2022-го, - за книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору".