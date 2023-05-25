Український письменник отримав премію за мужність імені Діани Ортіс

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
2484
25 травня 2023

Український письменник та журналіст, колишній бранець терористів "ДНР", Станіслав Асєєв отримав премію за мужність імені Діани Ортіс.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомив керівник видавництва Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба у Twitter.

Реклама:

"Вітаємо Станіслава Асєєва з отриманням премії Діани Ортіс за мужність за захист прав людини в Україні та за її межами! Пишаюся тим, що є видавцем його книг!" – написав Коцюба і супроводив свій пост світлиною письменника з нагородою.

"Премію письменнику вручили за "непохитну відданість справедливості, правді та правам людини"…Радіємо за чергову премію для Станіслава й бажаємо ще багато відзнак в майбутньому!" – повідомив у своєму Facebook Український інститут книги.

Реклама:

Премію за мужність імені Діани Ортіс (Dianna Ortiz Award for Courage) вручає організація Heartland Alliance, що знаходиться у Чикаго. Вона працює над просуванням прав людини та відстоюванням людської гідності, пропонуючи рішення для досягнення більш справедливого глобального суспільства.

Читайте також: Станіслав Асєєв: Всі окуповані території Донбасу – один великий концтабір "Ізоляція"

Станіслав Асєєв – український письменник, журналіст, член Українського ПЕН. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку, писав для "Радіо Свобода", "Українського тижня". Був викрадений терористами "ДНР" 11 травня 2017 року, які звинуватили його у "шпигунстві" і незаконно утримували до 29 грудня 2019 року.

Автор автобіографічного роману "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала", прозової книги "Андерхилльские ведьмы: драма", поезій. У 2021 році став лауреатом Шевченківської премії за книгу "В ізоляції", а наступного, 2022-го, - за книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору".

Читайте також: Вбитий росіянами український письменник посмертно отримав нагороду від Міжнародної асоціації видавців


Реклама:


Реклама:
 1841
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2839
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20532
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій