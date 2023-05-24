Вбитий росіянами український письменник посмертно отримав нагороду від Міжнародної асоціації видавців

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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24 травня 2023

Український письменник Володимир Вакуленко, вбитий російськими окупантами на Харківщині, посмертно отримав нагороду Prix Voltaire Special Award 2023 від Міжнародної асоціації видавців.

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Про це повідомили на сайті премії та у соціальних мережах письменниця Вікторія Амеліна.

"Володимир Вакуленко є символом жахливої культурної руйнації, здійсненої російською армією в Україні. Давайте пам'ятати про нього і шанувати історії та вірші, які він залишив нам перед тим, як його передчасно забрали", – сказала голова Комітету зі свободи друку Крістенн Ейнарсон.

Вакуленко став лауреатом спеціальної відзнаки IPA Prix Voltaire Award 2023. А основну премію цьогоріч отримав іракський видавець Мазен Латіф Алі.

Нагороду від імені загиблого Вакуленка отримала Амеліна. Вона повідомила, що привезе відзнаку до рідного села письменника.

"До кінця травня обіцяю привезти нагороду до Капитолівки. Думаю, важливо, щоби рідні її побачили і щоби і ця відзнака була у Володиній кімнаті", – написала вона.

"На врученні говорила, що Володя, мабуть, хотів би присвятити цю нагороду всім письменникам, яких убито за те, що обрали бути українцями. І читала уривок зі щоденника Володі в перекладі дорогої Дейзі Гіббонс", – додала Амеліна.

Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій. Автор 13 книг.

Наприкінці березня 2022 року російські військові окупували село Капитолівка Ізюмського району на Харківщині, де мешкав Вакуленко. Росіяни проводили обшуки вдома у письменника і двічі заарештовували його, і після другого арешту не відпустили.

Довгий час його вважали безвісти зниклим, але у листопаді минулого року експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених у братській могилі після деокупації регіону, належить письменникові.

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