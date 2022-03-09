Шевченківська премія-2022: стали відомі імена лауреатів

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 9 березня оголосив імена лауреатів 2022 року.

Відповідний указ опублікували на офіційному сайті Президента України.

У номінації "Кіномистецтво" премію отримала режисерка Катерина Горностай із повнометражним ігровим фільмом "Стоп-Земля".

У номінації "Літературознавство і мистецтвознавство" переможцем став Григорій Грабович за цикл статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм".

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка/Facebook

У номінації "Журналістика та публіцистика" переміг Станіслав Асєєв із книгою "Світлий шлях: історія одного концтабору".

У номінації "Література" лауреаткою стала Тамара Горіха Зерня з романом "Доця".

У номінації "Візуальне мистецтво" переміг художник Микита Кадан з персональною виставкою "Камінь б’є камінь" та Тіберій Сільваші за інсталяцію "Крила".

У номінації "Журналістика, публіцистика" переміг Микола Рябчук з книгою "Лексикон націоналіста та інші есеї".

У номінації "Театральне мистецтво" нагороду отримають Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.

Цьогоріч розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 397 тисяч гривень кожна.

Хто був у короткому списку премії, можна дізнатися за посиланням.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.