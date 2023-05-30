Проведуть вперше. Кінофестиваль Миколайчук OPEN оголосив учасників міжнародного конкурсу

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який у 2023 році пройде в Чернівцях вдруге, оголосив учасників міжнародного конкурсу. Його проведуть на кінофестивалі вперше.

Читайте УП.Культура у Telegram

Як повідомила пресслужба, взяти участь у міжнародному конкурсі могли повнометражні ігрові фільми, що вийшли у 2022-2023 роках та не мають зв'язку з країною-агресором.

До конкурсу відібрали вісім глядацьких стрічок: остання картина легенди румунської нової хвилі Крістіана Мунджіу, польська драма про втікача з Варшавського гетто, ізраїльська комедія з Удо Кіром про Гітлера, який пережив Другу світову, анімація за творами Харукі Муракамі, три українські стрічки та нова робота Андреа Маньяні ("Ізі").

Переможця серед них обиратимуть глядачі шляхом голосування. Найкращий фільм отримає нагороду від фестивалю та грошовий приз у розмірі 1000 доларів.

Фільми міжнародного конкурсу кінофестивалю Миколайчук OPEN 2023:

"Я, Ніна", режисерка Марися Нікітюк

Фільм Марисі Нікітюк відкриє фестиваль, це буде українська прем'єра стрічки. Це драма, знята за мотивами історії журналістки Яніни Соколової. Світова прем’єра "Я, Ніна" відбулася в офіційному конкурсі на Талліннському міжнародному кінофестивалі "Темні ночі" у 2022 році.

Кадр з фільму "Я, Ніна"

"МРТ" (R.M.N.), режисер Крістіан Мунджіу

Новий фільм легендарного режисера, неодноразового переможця Каннського кінофестивалю та одного з найяскравіших і найвідоміших представників Румунської нової хвилі. Прем’єра стрічки відбулася в основному конкурсі Канн минулого року.

Кадр з фільму "МРТ"

"Мій сусід Адольф" (My Neighbor Adolf), режисер Леон Прудовський

Режисер Леон Прудовський у фантасмагоричний спосіб розмірковує на тему трагедії свого народу. За сюжетом, самотній чоловік, який пережив Голокост, починає підозрювати, що його новий сусід – Адольф Гітлер. Йому ніхто не вірить, тож він вирішує провести детективне розслідування.

Кадр з фільму "Мій сусід Адольф"

"Тривала втеча" (Jailbird), режисер Андреа Маньяні

Італійський режисер добре відомий українському глядачу за фільмом "Ізі", події якого частково відбуваються на території України. Нова робота Маньяні також частково знята в Україні. Одну з головних ролей зіграла відома акторка театру та кіно Ніна Набока ("Припутні"), а оператором став Ярослав Пілунський, який зараз боронить нашу країну на фронті.

Кадр з фільму "Тривала втеча"

"Хто ти, Філіпе?" (Filip), режисер Міхал Квечинський

Стрічка торкається теми Голокосту та рефлексує над однією з найбільших трагедій в історії людства у незвичний спосіб. Головний герой Філіп працює офіціантом у ресторані вишуканого готелю у Франкфурті-на-Майні. Насправді він є втікачем із Варшавського гетто, що вдає із себе француза, щоб мститися нацистам за вбивство коханої.

Кадр з фільму "Хто ти, Філіпе?"

"Я і Фелікс", режисерка Ірина Цілик

Фільм засновано на романі письменника та чоловіка режисерки, нині захисника України, Артема Чеха "Хто ти такий?" У стрічці ми слідкуємо за дорослішанням Тимофія у буремні 1990-ті. Співмешканець його бабусі Фелікс, колишній контррозвідник і травмована різними війнами людина, відіграє у житті підлітка особливу роль.

Кадр з фільму "Я і Фелікс"

"Сліпа верба, спляча жінка" (Blind willow, Sleeping Woman), режисер П’єр Фельдес

Анімаційна стрічка заснована на творах відомого японського письменника Харукі Муракамі. Вона отримала нагороду журі на найпрестижнішому фестивалі анімації в місті Ансі. Дія фільму відбувається у 2011 році у місті Токіо, яке кілька днів тому постраждало від землетрусу та цунамі. Кіоко раптово покидає свого чоловіка Комура після того, як п’ять днів поспіль дивилася репортажі про землетрус. Через спогади, сни та фантазії Кіоко та Комура намагаються заново пізнати себе.

Кадр з фільму "Сліпа верба, спляча жінка"

"Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич

Український фільм, що підкорив кінофестиваль у Локарно. Тут Анастасію Карпенко, яка зіграла головну героїню, нагородили акторською відзнакою. Стрічка розповідає про лікарку швидкої допомоги Анну, яка сама виховує доньку Катю та мріє про краще життя для неї.

Кадр з фільму "Як там Катя"

Фестиваль Миколайчук OPEN вперше відбувся у червні 2022 року, в умовах умов повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він проходив офлайн та був безкоштовним для глядачів. На першому фестивалі, присвяченому легенді українського кіно, уродженцю Чернівецького регіону Івану Миколайчуку, було показано десять українських фільмів, а також ретроспектива литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, вбитого російськими окупантами в Маріуполі у 2022 році. Також гостям фестивалю показували фільм "Така пізня, така тепла осінь" Івана Миколайчука.

Цього року фестиваль пройде вдруге. Він відбуватиметься з 15 до 20 червня. Гасло Миколайчук OPEN 2023 – "Відстоювати своє". Музою нинішнього фестивалю стане акторка Людмила Єфименко.

Відкриє фестиваль фільм "Я, Ніна" режисерки Марисі Нікітюк. Фільмом-закриттям фестивалю стане фінський блокбастер "Незламність" (Sisu) режисера Ялмарі Хеландера.