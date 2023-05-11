Кінофестиваль Миколайчук OPEN оголосив учасників національного конкурсу

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який цього року пройде в Чернівцях вдруге, проведе свій перший національний конкурс.

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До нього увійшли українські короткометражні фільми різних жанрів: ігрові, документальні та експериментальні, повідомили організатори.

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Відвідувачі Миколайчук OPEN зможуть побачити стрічки, що вже мали прем'єри на престижних міжнародних кінофестивалях (Берлінале у Німеччині, кінофестиваль у Сараєво тощо), і фільми, які матимуть перший фестивальний показ.

В національному конкурсі змагатимуться як відомі режисери, так і початківці. Поруч з роботами Надії Парфан, Олексія Радинського, Мирослава Латика та інших вже відомих кінематографістів, вчорашні або діючі студенти.

Переможці обиратимуться глядацьким голосуванням. Автор чи авторка найкращого фільму отримає від оргкомітету фестивалю грошовий приз у розмірі $500.

Учасники національного конкурсу Миколайчук OPEN 2023:

"Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик

"Людина", реж. Хачатур Василян

"Сусід по кімнаті", реж. Євген Слупчук

"Територія", реж. Мішель Ладес

"Чорнобиль 22", реж. Олексій Радинський

"Річниця", реж. Анна Гончарова

"Оператор Вікторія", реж. Анна Яценко

"ДОВКОЛА", реж. Флора Боровик

"Це побачення!", реж. Надія Парфан

"Театральна", реж. Аліна Панасенко

"Ліс, ліс", реж. Марія Стоянова

"Капітан Бровари", реж. Едуард Нечмоглод

"Оптика", реж. Олексій Новіков

"Джордан’96", реж. Катерина Лесик

"Поки тут тихо", реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко

"Маляр", реж. Сашко Святський

"Прокидаючись у тиші", реж. Міла Жлуктенко, Даніель Асаді Фаезі

"Наша Робосім’я", реж. Анастасія Тиха

Кадр з фільму "Маляр"

Фестиваль Миколайчук OPEN вперше відбувся у червні 2022 року, в умовах умов повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він проходив офлайн та був безкоштовним для глядачів. На першому фестивалі, присвяченому легенді українського кіно, уродженцю Чернівецького регіону Івану Миколайчуку, було показано десять українських фільмів, а також ретроспектива литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, вбитого російськими окупантами в Маріуполі у 2022 році. Також гостям фестивалю показували фільм "Така пізня, така тепла осінь" Івана Миколайчука.

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Цього року фестиваль пройде вдруге. Він відбуватиметься з 15 до 20 червня. Гасло Миколайчук OPEN 2023 – "Відстоювати своє". Музою нинішнього фестивалю стане акторка Людмила Єфименко.

Відкриє фестиваль фільм "Я, Ніна" режисерки Марисі Нікітюк. Фільмом-закриттям фестивалю стане фінський блокбастер "Незламність" (Sisu) режисера Ялмарі Хеландера.