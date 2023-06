Хедлайнери змін. Українські гурти, від яких фанатіють підлітки

Їм зараз 15-20 років і їх узагальнено називають поколінням "культури нової щирості". Вони активно користуються TikTok і Twitter, переймаються рівноправ’ям та прагнуть екологічності в усьому – від поводження з довкіллям до стосунків з людьми.

У випадку України це ще й покоління, на чиє дитинство припали вісім років першої фази російсько–української війни, а юність минає в умовах повномаштабного російського вторгнення. Вони вимушено подорослішали значно раніше, аніж могли б в умовах мирного часу.

Як звучить саундтрек їхньої юності, як війна вплинула на підлітковий бунт і чому це докорінно змінить закони, за якими існував вітчизняний музичний ринок. Анаід Агаджанова пише про це для УП.Життя.

Новітня українська інді-сцена – одне з безпрецендентних явищ сучасної української музики, поштовхом до якого стало повномасштабне вторгнення. Структура щастя, Sad Novelist, Nestor Selin, хейтспітч, the feelz – можливо, вам незнайомі ці назви, втім якщо у вас є діти-підлітки, скоріш за все вони вважають саме їх своїми кумирами.

Їхні пісні збирають сотні тисяч (а деякі мільйони(!) прослуховувань на стримінгах, переглядів у TikTok та YouTube, а концерти – повні зали по всій країні.

хейтспітч

До 24 лютого були звичайними російськомовними та, як вони самі себе називали, несвідомими одеситами. хейтспітч народився в процесі пошуку свого місця у новій реальності і став ретранслятором змін: поглядів, цінностей, інтересів і способу життя.

Вокаліст Дмитро Однороженко та саундпродюсер Фіма фіксують у музиці хроніку власної особистісної трансформації і хочуть, щоб їх досвід став прикладом поведінкової моделі покоління.

Перший трек хейтспітч вийшов у квітні 2022. "руzzкій мір" – це квінтесенція дуже однозначних висновків про сутність "русского міра", що запакована в радикальний антиросійський панк-рок: "Эту песню я пою на вашем языке только чтоб вы поняли, как я вас ненавижу" .

хейтспітч. Фото: Оля Закревська

Цей маніфест, перший і останній трек написаний російською, безкомпромісний як вирок, що не підлягає оскарженню і стосується до усіх верств населення країни-агресора: "Вы – безвольное стадо, каждый – соучастник военных преступлений, не снимайте свой ватник. Ненависть – всё, что вы заслужили". Композиція "вистрілила" миттєво, і попри числені блокування у соцмережах і видалення зі стримінгів, за підрахунками артистів сумарно набрала понад два мільйони прослуховувань.

Усі наступні пісні хейтспітч – створюють виключно українською. Найпопулярнішим наразі є виданий 1 вересня 2022 "я вбʼю всіх богів", композиція вже перетнула позначку у півтора мільйони на YouTube i ще стільки ж на Spotify.

Назва гурту "хейтспітч" відсилає до терміну "мова ворожнечі", саме із таким маркуванням публікації про реалії російсько-української війни регулярно блокуються соцмережами. "Мій дім в уламках снарядів, кісток / "Просто не дивись" – мені каже TikTok / Звірства творить росіянська рота / Я пишу про це мені закривають рота", – констатують хейтспітч з характерною метаіронією в композиції "заблокуйте цю пісню".

"Світ давно висить на нафтовій голці, світ давно сидить на ядреній бочці, світ давно застряг в безнадійній точці. Цей світ прирекли його врятують Добровольці", – на перший погляд, ці рядки можуть справити враження якісно зробленої кон'юнктури, що спекулює на злободенних темах. Учасники гурту на подібні закиди реагують виважено. Вони вважають, що варто розрізняти пісні воєнного часу, пісні про війну, воєнні пісні, втім усвідомлюють, що їх музика підпадає під усі три категорії.

Якщо винести за дужки оцінку художньої цінності цих пісень і зазирнути в Instagram, то в око впадають сотні збережених сторіз звітності по кожному з напрямків волонтерської діяльності.

За словами Дмитра Однороженко, "хейтспітч" – це про те, як спрямовувати агресію в раціональне русло", слоган "злі слова, добрі справи" – формула народжена "разом із першими більш-менш крупними зборами коштів та гуманітарними рейсами". Він сподівається, що благодійна діяльність супроводжуватиме музичну стільки ж, скільки існуватиме колектив – незалежно від того, коли закінчиться війна.

Структура щастя

Ліза Углач або Структура щастя, з села Княжичі на Київщині. Їй лише 19, але впродовж останніх неповних двох років вона випустила два сольних альбоми "Система горя" та "Смуга", кілька суперуспішних синглів, наприклад "Седативи" (понад два мільйони на Spotify) та дует з SadSvit "Силуети" (понад десять мільйонів на Spotify).

У квітні Структура щастя оприлюднила спільний з івано-франківським виконавцем Sad Novelist трек "Ближче", великий концерт-презентація якого відбувся у київському Bel Etage наприкінці травня.

Ліза розповіла УП.Життя, що сім років ходила до музичної школи на клас фортепіано, однак покинула навчання за рік до випуску, щоб грати музику з "Піратів карибського моря":

"Якби мене навчили основам гри на фортепіано, виставили руку, а далі просто дали мені волю дій, дозволили самій обирати які п'єси грати, обирати пісні, які я хочу вивчити; неважливо, це буде класика чи це рок, дозволили б інтерпретувати, адже будь-який рок можна зіграти класично! Якщо у людей буде свобода дій у цьому напрямку, це в будь-якому разі дасть бажання діяти далі. Тому що якщо серце лежить до музики, то і далі лишатиметься в ній. Я досі граю на фортепіано, але покинула музичну школу бо мій педагог сказала "ні, ти будеш грати оце, вивчати оце і виконуватимеш на іспиті оце, що я для тебе вибрала".

Структура щастя. Фото: Юрій Грязнов

Музика Структури щастя є синтезом Synth, Pop і Post Punk, треп-металу та поп-електроніки. На початках Ліза писала російськомовний поп-панк про закоханість та юність, однак із початком повномасштабного вторгнення перейшла на українську. Про свіжу роботу "Ближче" (з Sad Novelist) Ліза розповідає: "Це максимальний андеграунд, не попсовий звук, не щось звичне для української музики. Сама суть цього була в тому, щоб закрити нішу і показати – тепер у нас є і таке, слухайте наше, будь ласка! Наша ціль зараз – робити альтернативу будь-чому, щоб у нас було своє".

"Седативи, барбітурати, щоб забути автомати", – свою творчість співачка описує як "музику про свідомі погляди на життя, усвідомлення самого себе. Життя без залежностей". На обкладинках її альбомів та оформленні соцмереж часто зустрічається зображення кроликів – ця відсилка до "Аліси в дивокраї", за словами виконавиці, є традиційною метафорою "провідників до нереального світу, в який так часто попадають люди через свою легковажність та небажання діяти". Він також символізує її відношення до таких проблем як сексуалізація, наркотичні речовини та алкоголь.

Громадянська позиція Лізи Углач не обмежується виключно створенням україномовної музики. Частину прибутків співачка донатить у фонд Music Defences Ukraine, що спеціалізується на допомозі військовим ЗСУ, які до війни були дотичні до музичної індустрії.

Nestor Selin

Цей електронний проєкт існує менше року, його автором є 23-річний львівʼянин, ІТ-розробник Нестор Селін. Він надихається творчістю Юрія Бондарчука та співпрацює з Karoon, якого вважає своїм музичним батьком. За словами Нестора, музика для нього – один з способів самореалізації "який дозволяє завуальовано розповісти про свої справжні емоції, тому що в реальному світі умовно ситі люди не плачуть, а у віршах крізь сльози сміються. Це просто спосіб самовираження та, можливо, самопізнання".

Нестор лише двічі виступав наживо, втім обидва рази – у парі з бек-вокалісткою та своєю дівчиною Надією. Приводом для їх знайомства стала перша пісня Nestor Selin. Обоє іронізують: "ми познайомились навіть не в Instagram, а в TikTok, напевно це означає що ми дуже молоде покоління".

Творчість Nestor Selin не є рефлексією перших драм юного артиста, а, навпаки, продовженням позивних моментів. "Недавно я їхав у маршрутці на вокзал і сидів на передньому місці біля водія, тому що "місце для красунь" і мені було дуже добре від того, як красиво світило сонце", – пояснює музикант, про які саме надихаючі моменти йдеться. Наразі, найуспішнішим з пʼяти доступних на стримінгах треків є "Дай мені трохи світла", який набрав понад 40 тисяч прослуховувань на Spotify.

Sad Novelist

Sad Novelist – івано-франківський артист, що дебютував у 2020 році. Окрім спільного з Структура щастя "Ближче", у його дискографії є cольний повноформатний альбом "Тепло", "Каяття", близько десяти синглів, а також спільний з SadSvit альбом "Холодно" та кілька дуетів з іншими артистами.

Sad Novelist – один із перших вітчизняних музикантів, що активно почав використовувати для просування своєї творчості TikTok.

Музикант неодноразово зазначав, що саме завдяки TikTok йому вдалось знайти свою аудиторію та можливості для подальшого розвитку. Написанням музики, текстів, записом і обробкою звуку Sad Novelist займається самостійно, працює переважно в "домашній" студії.

Музика Sad Novelist межує з постпанком, альтернативним роком, трепом і Lo-Fi. Артист захоплюється візуальними новелами та досить часто публікує свої "едіти". Так в TikTok називаються відеоколажі, що поєднують авторські кадри зняті на мобільний з кадрами із мультфільмів та кінострічок.

Наразі найпопулярнішою композицією Sad Novelist залишається виданий у 2021му ліричний трек "Наосліп", його прослухали майже два мільйони разів на Spotify та півтора мільйони разів на YouTube. Аудиторія артиста найбільш цінує його за меланхолійні проникливі тексти. Sad Novelist це майже Юрко Іздрик свого покоління. Наскільки літературний бекграунд рідного міста мав на нього потужний вплив Sad Novelist відповів:

"Так, звичайно, я прочитав чимало творів сучасників й класиків, які родом з Франківська. Не скажу, що я з них починав, але, безсумнівно, це був один з етапів. Останнім часом я зациклився на Михайлі Семенкові, нещодавно збірку Майка Йогансена закінчив читати. Зараз у мене є певні проблеми з концентрацією уваги, втім я дійсно був затятим книголюбом, це так".

Щодо творчості метрів музичної тусовки Франківська, на кшталт Familia Perkalaba, Sad Novelist зізнається, що познайомився з ними відносно недавно: "я шаную це покоління в цьому краї, в принципі, як і дуже шаную своє місто, надзвичайно горджусь тим, що я тут народився, не планую нікуди переїжджати. Я хочу розвивати та розвиватись у цьому місті".

the feelz (ex zfeelz)

Їх зазвичай представляють як молодий гурт, втім вік колективу значно більший, аніж вік існування більшості "молодих" гуртів. the feelz (раніше zfeelz) на сцені вже понад шість років, їх історія успіху розпочалась з перемоги на Rock school batlle 2019. Впродовж наступних двох років вони дебютували на сценах великих фестивалів – Respublica, Jazz Koktebel, Air ГогольFest, Vertuha Arts Festival та інших. Номінувались на премію A-Prize від радіо "Аристократи" та відкривали церемонію нагородження Jager Music Awards 2019. На їх рахунку вже два міні-альбоми "Waves of Shards" і "All Viewers Are Confused", кілька якісних кліпів і сформована віддана аудиторія, що продовжує зростати.

Фото: the feelz / Facebook

Гурт the feelz заснували двоє (на той час) семикласників – Даніїл Гівентарь (бас) та Влад Іванов (гітара), які згодом запросили на роль вокалістки Анну Ліпатову. У ролі сесійного барабанщика до повномасштабного вторгнення засвітився Лев Шуров, однак зараз через перебування на навчанні закордоном не залучений у діяльність the feelz.

Вокалістка Анна Ліпатова наразі мешкає у Польщі, але регулярно приїздить в Україну на репетиції та виступи. Тому the feelz продовжують грати брудний феміністичний гітарний рок близький до гранжу, по–дорослому мрачнуватий і водночас по–юнацьки драйвовий.

Свій дебютний кліп the feelz зняли, коли музикантам було по 16 років. Втім, це впевнена робота, з якісним звуком та відеорядом у найкращих традиціях британського інді. Кадри кліпу "Man" виглядають скоріше як професійна імітація аматорської зйомки, аніж як малобюджетне відео створене школярами з Позняків.

Другий кліп на пісню "Cardio" знімали впродовж доби в одній з закинутих шахт ВДНГ, це повноцінне ігрове відео про абʼюзивні стосунки. Кошти на запис другого альбому колектив зібрав краудфандингом. Альбом вийшов вражаюче глибоким та зрілим.

Титульна пісня All Viewers Are Confused – це роздуми про написання пісень під час власне кризи написання пісень. Композиція Disappear – історія пережитого героїнею сексуального насильства, в однойменному кліпі знялась Таїсія-Оксана Щурук, відома по серіалу "Перші ластівки". Трек Shame – це роздуми про відносини з Богом та викривають маніпуляції на релігійних темах до яких вдаються нечесні, втім показово набожні люди. Вцілому альбом відповідає заявленій дуальній концепції – з одного боку він присвячений явищам, які не прикрашають світ, водночас музика містить і обнадійливий настрій, покликаний зцілювати, почуватись не наодинці із несправедливістю та надихнути на шлях до гармонії.

Хедлайнери змін

Усіх згаданих артистів обʼєднує скептичне, відверто байдуже ставлення до усіх атрибутів так званого "шоу-бізнесу" – лейбли, продюсери, піарники, імідж-мейкери, продуманий до дрібниць зовнішній стиль, рейтинги, фанати та зірковий статус.

Нові герої – нові принципи. Кумири покоління зумерів обходяться без "сценічного образу" і ні в кого не перевтілюються ступивши на сцену. Їх аудиторія не просто шанувальники творчості. Це спільноти, обʼєднані цінностями, які перебувають в постійній горизонтальній взаємодії всіх з усіма – музикантів між собою та слухачами, підписників – між собою та артистом. Сьогоднішні герої, втім і як і митці усіх епох, залишаються дослідниками та співцями свого часу.