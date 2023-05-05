Історичний екшн "Довбуш" вийде в прокат до Дня Незалежності

Український пригодницько-історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна вийде в національний прокат до Дня Незалежності України.

Читайте УП.Культура у Telegram

Фільм про ватажка карпатських опришків Олексу Довбуша почали знімати ще у 2018 році, його вихід неодноразово переносився і зрештою було встановлено дату травень 2022 року. Але прем'єру знов відклали – цього разу через початок повномасштабного вторгнення Росії.

"Ворог не давав нам шансу зібратися в кінозалах. Але врешті ми вирішили вийти в прокат, бо це для нас теж є ознакою, що ми не здалися і ніколи не поступимося нашою свободою. Ми зробимо все можливе щоб фільм побачили і на передовій і за кордоном. І врешті дата виходу – 24 серпня, День Незалежності України. І день, коли перестало битися палке серце Олекси Довбуша, але він, як ми вже знаємо, обманув смерть", – прокоментував режисер фільму Олесь Санін.

Кадр з фільму "Довбуш"

Події стрічки відбуваються у Карпатах на початку ХVIII століття. Жорстокість польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. Однак один прагне грошей, а другий справедливості, тож брати стають ворогами один одному.

Кадр з фільму "Довбуш"

Головні ролі у фільмі зіграли: Сергій Стрельников (Олекса Довбуш), Олексій Гнатковський (Іван Довбуш), Дар’я Плахтій (Марічка), Матеуш Косьцюкевіч (Пшелуський), Агата Бузек (Княгиня Яблуновська), Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський (опришки).