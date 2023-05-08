Військові врятували 5 тонн книжок зі знищених росіянами бібліотек Сіверська. ФОТО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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8 травня 2023

У прифронтовому місті Сіверськ (Донецька область) військовослужбовці підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.

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Про те, що упродовж кількох тижнів "сімікам" (офіцер групи цивільно-військового співробітництва, скорочена назва походить від англійського "civil-military cooperation") вдалося вивезти із Сіверська до Краматорська близько 5 тонн книжок, повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.

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Вони розповіли, що через російські обстріли будівлі навчальних закладів та бібліотек були дуже пошкоджені, тож книги опинилися майже під відкритим небом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому – за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста", – додали фахівці ЦВС.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Генштабі нагадали, що після окупації росіяни першочергово вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки українською.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі - тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться", – підкреслили "сіміки".

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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