Військові врятували 5 тонн книжок зі знищених росіянами бібліотек Сіверська. ФОТО

У прифронтовому місті Сіверськ (Донецька область) військовослужбовці підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.
Читайте УП.Культура у Telegram
Про те, що упродовж кількох тижнів "сімікам" (офіцер групи цивільно-військового співробітництва, скорочена назва походить від англійського "civil-military cooperation") вдалося вивезти із Сіверська до Краматорська близько 5 тонн книжок, повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.
Вони розповіли, що через російські обстріли будівлі навчальних закладів та бібліотек були дуже пошкоджені, тож книги опинилися майже під відкритим небом.
|Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
"Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому – за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста", – додали фахівці ЦВС.
|Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
У Генштабі нагадали, що після окупації росіяни першочергово вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки українською.
|Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
"На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі - тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться", – підкреслили "сіміки".
|Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Читайте також: Острівці миру посеред війни. Хто такі "сіміки" та чим вони займаються на фронті