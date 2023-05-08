Два українських фільми отримали нагороди фестивалю незалежного кіно у Польщі

Два українських фільми, знятих у копродукції, отримали нагороди фестивалю незалежного кіно у Off Camera у Кракові (Польща).

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Зокрема, ігровий повнометражний фільм "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової, знятий спільно зі Швецією, отримав приз за найкращу стрічку у міжнародному драматичному конкурсі.

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А зняту спільно з Польщею стрічку "Тато" режисерки Анни Маліжевської назвали кращим польським фільмом. Також акторську нагороду отримав Ерік Любос, який виконує у фільмі головну роль.

Тоня Ноябрьова. Фото: ДержКіно України / Facebook

Нагородження команди фільму "Тато". Фото: ДержКіно України / Facebook

"Ти мене любиш?" розповідає історію дорослішання головної героїні, 17-річної Кіри, яка розгортається напередодні падіння СРСР. Дівчина стає свідком розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої. Головні ролі зіграли Карина Химчук, Наталія Лазебникова, Олександр Жила та Максим Михайличенко.

Світова прем'єра стрічки відбулася у лютому цього року на Берлінському кінофестивалі.

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Кадр з фільму "Ти мене любиш?"

Фільм "Тато" розповідає про батька-одинака і далекобійника. Коли він від'їжджає по роботі, його доньку доглядає українська жінка. Її раптова смерть відправляє чоловіка у несподівану подорож, під час якої він дізнається, що таке батьківство.

Восени 2022 року фільм Маліжевської отримав Приз екуменічного журі Варшавського кінофестивалю.