28 українців стали членами Європейської кіноакадемії

28 українців зі сфери кіноіндустрії стали членами Європейської кіноакадемії. Серед них є режисери, продюсери, кінокомпозитори, оператори, художники з костюмів та гриму.
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Про це організація повідомила на своєму офіційному сайті у вівторок, 9 травня.
Загалом цього року Європейська кіноакадемія прийняла до свого складу рекордну кількість нових членів – 462. "Цього року членство прийняла рекордна кількість запрошених європейських кінематографістів, що посилило голос європейського кіно на всьому континенті", – йдеться в повідомленні.
Європейська кіноакадемія запрошує нових членів лише раз на рік. У списках цього разу можна побачити представників різних країн: Франції, Польщі, Ісландії, Словенії, Угорщини та інших. Крім того, по одному представнику є від країни-агресорки Росії та Білорусі.
Від України до Європейської кіноакадемії приєдналися:
- Максим Асадчий, продюсер
- Дар'я Бассель, продюсерка
- Ольга Бесхмельніцина, продюсерка
- Сергій Буковський, режисер
- Сашко Чубко, продюсер
- Дмитро Десятерик, журналіст
- Катерина Дубчак, художниця з гриму
- Владислав Дудко, продюсер
- Анна Єлісєєва, продюсерка
- Євген Філатов, композитор
- Ілля Гладштейн, продюсер
- Поліна Карчева, художниця з костюмів
- Анастасія Карпенко, актриса
- Надія Коротушка, продюсерка
- Олександра Костіна, продюсерка
- Наталія Лібет, продюсерка
- Ольга Матат, продюсерка
- Марина Майковська, редакторка
- Дмитро Мінзянов, продюсер
- Микита Моісеєв, композитор
- Дар'я Онищенко, режисерка
- Алла Самойленко, кастинг-директорка
- Вероніка Степанчук, продюсерка
- Вікторія Трофименко, режисерка
- Ірина Цілик, режисерка
- Крістіна Тинькевич, режисерка
- Владислав Воронін, оператор-постановник
- Богдан Жук, фестивальна робота
Дехто з них вже відреагував на включення до Європейської кіноакадемії у своїх соцмережах.
"Я отримала листа від Європейської кіноакадемії – сьогодні, в День Європи, вони раді вітати мене як свого члена. Дякую, я щаслива бути з вами, дорогі колеги", – написала у Facebook Ірина Цілик.
"Дуже рада приєднатися до Європейської кіноакадемії:)" – написала Дар'я Онищенко.
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