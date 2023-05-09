28 українців стали членами Європейської кіноакадемії

28 українців зі сфери кіноіндустрії стали членами Європейської кіноакадемії. Серед них є режисери, продюсери, кінокомпозитори, оператори, художники з костюмів та гриму.

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Про це організація повідомила на своєму офіційному сайті у вівторок, 9 травня.

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Загалом цього року Європейська кіноакадемія прийняла до свого складу рекордну кількість нових членів – 462. "Цього року членство прийняла рекордна кількість запрошених європейських кінематографістів, що посилило голос європейського кіно на всьому континенті", – йдеться в повідомленні.

Європейська кіноакадемія запрошує нових членів лише раз на рік. У списках цього разу можна побачити представників різних країн: Франції, Польщі, Ісландії, Словенії, Угорщини та інших. Крім того, по одному представнику є від країни-агресорки Росії та Білорусі.

Від України до Європейської кіноакадемії приєдналися:

Максим Асадчий , продюсер

, продюсер Дар'я Бассель , продюсерка

, продюсерка Ольга Бесхмельніцина , продюсерка

, продюсерка Сергій Буковський , режисер

, режисер Сашко Чубко , продюсер

, продюсер Дмитро Десятерик , журналіст

, журналіст Катерина Дубчак , художниця з гриму

, художниця з гриму Владислав Дудко , продюсер

, продюсер Анна Єлісєєва , продюсерка

, продюсерка Євген Філатов , композитор

, композитор Ілля Гладштейн , продюсер

, продюсер Поліна Карчева , художниця з костюмів

, художниця з костюмів Анастасія Карпенко , актриса

, актриса Надія Коротушка , продюсерка

, продюсерка Олександра Костіна , продюсерка

, продюсерка Наталія Лібет , продюсерка

, продюсерка Ольга Матат , продюсерка

, продюсерка Марина Майковська , редакторка

, редакторка Дмитро Мінзянов , продюсер

, продюсер Микита Моісеєв , композитор

, композитор Дар'я Онищенко , режисерка

, режисерка Алла Самойленко , кастинг-директорка

, кастинг-директорка Вероніка Степанчук , продюсерка

, продюсерка Вікторія Трофименко , режисерка

, режисерка Ірина Цілик , режисерка

, режисерка Крістіна Тинькевич , режисерка

, режисерка Владислав Воронін , оператор-постановник

, оператор-постановник Богдан Жук, фестивальна робота

Дехто з них вже відреагував на включення до Європейської кіноакадемії у своїх соцмережах.

"Я отримала листа від Європейської кіноакадемії – сьогодні, в День Європи, вони раді вітати мене як свого члена. Дякую, я щаслива бути з вами, дорогі колеги", – написала у Facebook Ірина Цілик.

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"Дуже рада приєднатися до Європейської кіноакадемії:)" – написала Дар'я Онищенко.