28 українців стали членами Європейської кіноакадемії

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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9 травня 2023

28 українців зі сфери кіноіндустрії стали членами Європейської кіноакадемії. Серед них є режисери, продюсери, кінокомпозитори, оператори, художники з костюмів та гриму.

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Про це організація повідомила на своєму офіційному сайті у вівторок, 9 травня.

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Загалом цього року Європейська кіноакадемія прийняла до свого складу рекордну кількість нових членів – 462. "Цього року членство прийняла рекордна кількість запрошених європейських кінематографістів, що посилило голос європейського кіно на всьому континенті", – йдеться в повідомленні.

Європейська кіноакадемія запрошує нових членів лише раз на рік. У списках цього разу можна побачити представників різних країн: Франції, Польщі, Ісландії, Словенії, Угорщини та інших. Крім того, по одному представнику є від країни-агресорки Росії та Білорусі.

Від України до Європейської кіноакадемії приєдналися:

  • Максим Асадчий, продюсер
  • Дар'я Бассель, продюсерка
  • Ольга Бесхмельніцина, продюсерка
  • Сергій Буковський, режисер
  • Сашко Чубко, продюсер
  • Дмитро Десятерик, журналіст
  • Катерина Дубчак, художниця з гриму
  • Владислав Дудко, продюсер
  • Анна Єлісєєва, продюсерка
  • Євген Філатов, композитор
  • Ілля Гладштейн, продюсер
  • Поліна Карчева, художниця з костюмів
  • Анастасія Карпенко, актриса
  • Надія Коротушка, продюсерка
  • Олександра Костіна, продюсерка
  • Наталія Лібет, продюсерка
  • Ольга Матат, продюсерка
  • Марина Майковська, редакторка
  • Дмитро Мінзянов, продюсер
  • Микита Моісеєв, композитор
  • Дар'я Онищенко, режисерка
  • Алла Самойленко, кастинг-директорка
  • Вероніка Степанчук, продюсерка
  • Вікторія Трофименко, режисерка
  • Ірина Цілик, режисерка
  • Крістіна Тинькевич, режисерка
  • Владислав Воронін, оператор-постановник
  • Богдан Жук, фестивальна робота

Дехто з них вже відреагував на включення до Європейської кіноакадемії у своїх соцмережах.

"Я отримала листа від Європейської кіноакадемії – сьогодні, в День Європи, вони раді вітати мене як свого члена. Дякую, я щаслива бути з вами, дорогі колеги", – написала у Facebook Ірина Цілик.

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"Дуже рада приєднатися до Європейської кіноакадемії:)"написала Дар'я Онищенко.

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