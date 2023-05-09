Ювілейний Docudays UA оголосив концепцію цьогорічного фестивалю і програму національного конкурсу

Ювілейний 20-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив концепцію та візуальне рішення майбутньої події.

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Про це повідомили організатори фестивалю.

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Темою 20-го Docudays UA стане "Образ майбутнього".

"Це розмова про справедливість – невідворотне покарання винних у воєнних злочинах, документування свідчень їхніх жертв і руйнувань. Про те, як давати раду травмам, зберегти та донести до наступних поколінь пам’ять про загиблих на цій війні рідних і друзів. Про відбудову після нашої перемоги – без пластикових лебедів і розфарбованих шин на газонах і дитячих майданчиках від ОСББ. Про те, як по-справжньому модернізувати наші міста та селища, зробити їх красивими й зручними, сучасними, доступними, орієнтованими на пішоходів – старих і малих, і покалічених війною. Це розмова про те, як очистити наші води й землі від забруднень і мін, які нам у великій кількості залишають окупанти", – пояснюють тему організатори.

Візуальне рішення фестивалю – чистий білий аркуш. Фото: Docudays UA

Візуальне рішення прийдешнього фестивалю – простий чистий білий аркуш. Він символізує свободу для творення омріяного майбутнього: "Щоб нікому не заважати малювати в уяві власний образ майбутнього, свою мрію".

Крім того, команда фестивалю оголосила програму національного конкурсу DOCU/УКРАЇНА. Цьогоріч до нього увійшли п'ять фільмів. Це стрічка про збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines "Залізні метелики" Романа Любого, прем'єра якої відбулася на Берлінале, фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, що отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Санденс, стрічка "Король Лір: як ми шукали любов під час війни" Дмитра Грешка, що стежить за життями українських переселенців, які опинилися в Ужгороді, новий фільм Володимира Тихого "День незалежності", який показує події 24 серпня 2022 року, та стрічка "Крихка пам'ять" про відомого радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаку, знята його онуком.

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Ювілейний 20-й Docudays UA пройде з 2 по 8 червня у Києві та онлайн. Він відбудеть за підтримки Посольства Швеції в Україні, Українського культурного фонду, Польського інституту в Києві та Чеського центру Київ.

У журі міжнародного конкурсу DOCU/СВІТ переможців визначатимуть: польсько-німецька режисерка та сценаристка Ельвіра Нєвєра, виконавча директорка Міжнародного фестивалю документального кіно One World Slovakia Єва Кріжкова, відбірник Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", співзасновник і директор першого в Україні квірного кінофестивалю Sunny Bunny Богдан Жук.

До журі конкурсних програм DOCU/УКРАЇНА та DOCU/КОРОТКО увійшли: режисер і художній керівник Белградського міжнародного фестивалю документального кіно BELDOCS Марко Ґрба Сінгх, засновник і директор Inconvenient Films Ґедімінас Андрюкайтіс, керівниця Музею кіно Довженко-Центру й переможниця конкурсу на посаду генеральної директорки Довженко-Центру Олена Гончарук.