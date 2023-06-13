Лувр показує стародавні ікони з Музею Ханенків: як французи відкривають для себе історію Візантії

У найпопулярнішому музеї світу від завтра, 14 червня, можна побачити старовинні ікони з колекції українського Музею Ханенків. Деяким експонатам майже півтори тисячі років.
Впродовж півроку унікальні пам’ятки будуть частиною експозиції паризького Лувру і розповідатимуть глядачам про скарби України. Hа виставці всі тексти подані французькою, англійською та українською – це перший випадок, коли українська мова представлена у виставкових матеріалах Лувру.
Проєкту про Україну в Луврі не було 10 років – у 2013 музей показував дерев'яні шедеври українського барокового скульптора Івана Пінзеля.
Ікони з Синаю та мозаїка, яку подружжя Ханенків привезли з подорожі
До 6 листопада у виставковій залі Лувру висітимуть п'ять особливо цінних візантійських ікон, які потрапили до київського музею Ханенків у різний час.
Ікону Святого Миколая кінця XII століття, виконану в техніці мікромозаїки – зображення знаменитого святого складене з малесеньких різнокольорових камінчиків – засновники музею привезли з однієї зі своїх численних подорожей. Вона входить до найціннішого фонду музею, який евакуювали в першу чергу – на початку повномасштабної війни.
|Ікона Святого Миколая виконана у техніці мікромозаїки. Фото: Надане Музеєм Ханенків
Подробиць порятунку експонатів музейники не розголошують.
"Питання евакуації, переміщення колекції, питання, які пов'язані саме з безпекою – ми не коментуємо публічно. Це спільна політика всіх українських музеїв, Міністерства культури і органів управління", – розповіла директорка музею Ханенків Юлія Ваганова.
Також директорка музею зауважила, що у Луврі виставлять чотири особливо цінні ікони VI-VII ст. з Музею Ханенків – так звані "синайські". Тобто походять Синайського півострова, де за біблійною легендою розташована гора Моісея Синай. Нині це частина Єгипту.
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Це найдавніші зі збережених ікон християнських святих східного обряду, вони є ключовими для історії мистецтва живопису. Твори з колекції Музею Ханенків належать до тих рідкісних ікон, які походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай та зберігаються поза межами Єгипту.
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Офіцери, наближені до римського імператора Максиміана Геркулія, Сергій та Вакх
були засуджені як християни та приречені до мучеництва за віру в Сирії. Фото: надане Музеєм Ханенків
Монастир Святої Катерини розташований біля підніжжя гори Синай, зберігає, завдяки своїй безперервній історії та пильній опіці монахів, одну з найчисельніших та найвідоміших колекцій ікон у світі.
Місце створення найдавніших ікон VI ст., до яких належать і зображення з київського музею – наразі визначити складно. Їх могли створити в Єгипті, Сирії-Палестині чи Константинополі.
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Дослідники припускають, що ці ікони були відправлені до Синаю задля їхнього збереження у так званий період іконоклазму – боротьби із зображеннями, який спричинив знищення багатьох ікон у Візантії.
Ймовірно, давні образи збереглися завдяки тому, що тогочасний Синай перебував під арабо-мусульманським правлінням і був недоступним для візантійських імператорів-іконоборців.
|Святих Платона та Гликерію зобразили на іконі як мучеників. Фото: надане музеєм
До Києва чотири цінні ікони з монастиря Святої Катерини привіз настоятель Михайлівського золотоверхого монастиря архимандрит Порфирій Успенський.
За його заповітом у 1885 році образи успадкував Церковно-археологічний музей при Київській духовній академії. До музею Ханенків "Святі Сергій і Вакх", "Святий Іван Хреститель", "Богородиця з Немовлям" і "Святі Платон і Гликерій" потрапили 1941 року. До цього ікони були в так званому Антирелігійному музеї, створеному радянським урядом.
Виставка у Луврі має назву "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків" і є початком великого проєкту співпраці українського музею із французькими інституціями.
|Святий Іоанн Хреститель зображений восковими фарбами на дереві. Фото: надане Музеєм Ханенків
У Луврі відкривають новий відділ – музей Ханенків показує свої скарби
Ідея проєкту виникла під час зустрічі очільників музеїв Лувру та Ханенків восени минулоріч. Її ініціювавали спільно Український інститут та посольство України у Франції за підтримки Міністерства культури Франції.
"Це відбувалося в Луврі наприкінці жовтня 2022 – через пару тижнів після вибуху в парку Шевченка, від якого постраждав цілий музейний квартал. Тоді ми просто знайомилися і дізнавалися, які плани у якого музею, як працюють музеї і які можливі спільні проєкти – загалом чи вони можливі. Зустріч відбулась завдяки неймовірній роботі Ольги Сагайдак (представниця Українського Інституту у Франції. – ред) і її розуміння локального контексту і традиції партнерств", – розповідає Юлія Ваганова.
Під час обговорень з'ясувалося, що київський музей може стати партнером у масштабному новому проєкті паризького музею, присвяченого культурній спадщині Візантії.
"Лувр збирається у 2027-му році відкривати новий відділ – Візантійського мистецтва. І перед тим вони проводять широкі дослідження спадщини доби Візантії із партнерами. Виникла ідея, що ми можемо запропонувати такий спільний невеликий win-win проєкт", – розповіла Юлія Ваганова.
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Відділ Візантійського мистецтва у Луврі планується великим і базуватиметься переважно на колекціях самого музею. Проте перед тим, як його відкрити – науковці проводять широкі дослідження Візантійської історії і мистецтва.
|У музеї Лувр представили 5 ікон з Музею Ханенків. Фото: Facebook Ольги Сагайдак
Ікони музею Ханенків, які стосуються цього періоду, також потрапили в поле інтересу досліджень Лувру.
"Тобто вони знають багато, але не все. Це дослідження вже розпочалось, і ще триватиме 3 роки. Вивчають всі можливі твори і перевіряють всі можливі існуючі дослідження, які стосуються мистецтва цієї епохи", – каже Юлія Ваганова.
Дослідження ікон музею Ханенків
Для дослідницького проєкту музей Ханенків надав 16 старовинних ікон. Французькі та українські науковці спільно вивчатимуть експонати в лабораторіях Національного центру досліджень та реставрації музеїв Франції.
"Наші найцінніші ікони – саме синайські – досліджувалися ще в 70-х роках московськими фахівцями. Минуло багато часу, і реактуалізація є потрібною, тому що з'явилося багато нової інформації. Нас також хвилював стан цих ікон. Отже, ми вийшли з Лувром на таку історію: домовилися, що це буде спільне дослідження частини колекції, яку, умовно, можна називати Візантійським періодом в музеї Ханенків", – каже Ваганова.
Результатом спільного дослідження буде видання трьома мовами.
|У Луврі показують ікони з київського музею. Фото: Facebook Анни Яненко
Твори не потрапили до Лувру "випадково"
Твори з Музею Ханенків – потрапили до Лувру не тому, що їх "рятували від війни" – наголошує Юлія Ваганова. Виставка і подальші дослідження частини колекції – результат ефективної міжнародної співпраці на різних рівнях.
"Звісно, коли ікони будуть тут досліджуватися, то будуть в більшій безпеці. Але для нас важливо підкреслити, що вони не потрапили до Парижа "через війну" – що це стало можливим саме через те, що музей знайшов той проєкт, який може бути цікавим обом інституціям. І це саме взаємодія обох інституцій, а не просто презентація наших експонатів", – каже Ваганова.
Проєкт у Луврі став частиною Меморандуму про співпрацю, який підписали Міністерство культури і інформаційної політики України та Лувр. Фінансово його підтримав фонд Aliph, який від початку війни надав безцінну допомогу багатьом українським музеям.