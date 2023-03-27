The Art Newspaper назвало найбільш відвідуваний художній музей світу

Видання The Art Newspaper склало рейтинг ста найбільш відвідуваних художніх музеїв світу. Лідерство за кількістю гостей продовжує утримувати паризький Лувр.

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Цей рейтинг видання випускає щороку, запитуючи в музеїв статистику їхньої відвідуваності за попередній рік. Дослідження за 2022 рік проводилося протягом лютого та березня 2023 року.

Лідер рейтингу Лувр повідомив, що в 2022 році прийняв 7 726 321 відвідувача. Хоча ця цифра на 20% менша, ніж кількість відвідувачів музею у 2019 році (9,6 мільйона осіб), але на 173% більша, ніж дані за 2021 рік.

Цікаво, що в той час як музеї після застою епохи ковіду намагаються повернути своїх відвідувачів, Лувр вирішив обмежити кількість гостей – щодня його може відвідати не більше ніж 30 тисяч осіб.

Лувр. Фото: @vitormarigo / Instagram

Друге місце посів музей Ватикану – його відвідало на 2,5 мільйона гостей менше, ніж Лувр.

Хоча упорядники рейтингу констатували відносно повільне відновлення головних музеїв Лондона та загалом Великої Британії, на третьому місці опинився Британський музей. Він у 2022 року зміг досягти відмітки 4,09 мільйона відвідувачів.

Топ-10 найбільш відвідуваних художніх музеїв світу: