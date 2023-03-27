The Art Newspaper назвало найбільш відвідуваний художній музей світу

Видання The Art Newspaper склало рейтинг ста найбільш відвідуваних художніх музеїв світу. Лідерство за кількістю гостей продовжує утримувати паризький Лувр.
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Цей рейтинг видання випускає щороку, запитуючи в музеїв статистику їхньої відвідуваності за попередній рік. Дослідження за 2022 рік проводилося протягом лютого та березня 2023 року.
Лідер рейтингу Лувр повідомив, що в 2022 році прийняв 7 726 321 відвідувача. Хоча ця цифра на 20% менша, ніж кількість відвідувачів музею у 2019 році (9,6 мільйона осіб), але на 173% більша, ніж дані за 2021 рік.
Цікаво, що в той час як музеї після застою епохи ковіду намагаються повернути своїх відвідувачів, Лувр вирішив обмежити кількість гостей – щодня його може відвідати не більше ніж 30 тисяч осіб.
|Лувр. Фото: @vitormarigo / Instagram
Друге місце посів музей Ватикану – його відвідало на 2,5 мільйона гостей менше, ніж Лувр.
Хоча упорядники рейтингу констатували відносно повільне відновлення головних музеїв Лондона та загалом Великої Британії, на третьому місці опинився Британський музей. Він у 2022 року зміг досягти відмітки 4,09 мільйона відвідувачів.
Топ-10 найбільш відвідуваних художніх музеїв світу:
- Лувр (Париж) – 7,7 млн відвідувачів
- Музей Ватикану (Ватикан) – 5,08 млн відвідувачів
- Британський музей (Лондон) – 4,09 млн відвідувачів
- Тейт Модерн (Лондон) – 3,8 млн відвідувачів
- Національний музей Кореї (Сеул) – 3,4 млн відвідувачів
- Музей Орсе (Париж) – 3,2 млн відвідувачів
- Національна галерея мистецтв (Вашингтон) – 3,2 млн відвідувачів
- Музей Метрополітен (Нью-Йорк) – 3,2 млн відвідувачів
- Центр Помпіду (Париж) – 3 млн відвідувачів
- Ермітаж (Санкт-Петербург) – 2,8 млн відвідувачів
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