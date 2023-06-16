Будинок-музей Поліни Райко в Олешках майже повністю знищила повінь. ВІДЕО

Будинок-музей художниці Поліни Райко в місті Олешки (Херсонська область), який затопило через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, майже повністю знищено.

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Фотографіями та відео поруйнованого музею поділився в своєму Facebook представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов.

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За його словами, у будинку збереглося близько третини робіт Райко, а внутрішні стіни обвалилися. "Це траур! Прислали відео з будиночку Поліни Райко... Більш внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс... Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося, але "стіна з сестрами" повністю втрачена. І по ходу "муж-рибак", медсестра... все що нижче... Коти – наполовину, "дорога в рай" теж... Не знаю скільки він так ще вистоїть", – написав Храмцов.

У розмові з УП.Культура Храмцов повідомив, що поки Олешки окуповані, ніхто не займатиметься професійним збереженням творів Райко. Тож завдання найближчого часу – просушити будинок, з якого відійшла вода.

"Жінки зроблять те, що вони роблять зі своїми будинками – викачують воду, висушують. А щоб зберегти це "по науці", по-музейному, то, звісно, ні", – сказав він.

Будинок-музей Поліни Райко знищений. Фото: Khramtsov Simon / Facebook

Музей затопило 7 червня. Фото: Khramtsov Simon / Facebook

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Художник пояснив, що після деокупації треба буде формувати групу зі спеціалістів, їхати і рятувати все, що там залишилося.

"Наказ такий: нічого не чіпати, прибрати зайве сміття і сушити. І все", - підкреслив Храмцов.

Будинок-музей Поліни Райко знищила вода. Фото: Khramtsov Simon / Facebook

Фото: Khramtsov Simon / Facebook

Про те, що будинок-музей художниці Поліни Райко в Олешках знаходиться під загрозою підтоплення, стало відомо у день підриву окупантами дамби Каховської ГЕС 6 червня.

Вже наступного дня, 7 червня, будиночок з фресками опинився під водою і був затоплений весь цей час.

Поліна Райко – українська художниця-самоучка в жанрі наївного мистецтва. Уродженка міста Олешки. Почала малювати в 69 років, не маючи художньої освіти. Першою її роботою стало зображення білого голуба на хвіртці, а вже за кілька років розписала власний будинок, літню кухню, хвіртки, паркани і гаражні ворота, а також могили родичів на кладовищі.

Райко померла 15 січня 2004 року. Після її смерті художниці хату в Олешках придбало подружжя шанувальників мистецтва з Канади. Згодом був створений благодійний фонд імені Райко, що збирав кошти на популяризацію її творчості. У 2013 році Музей Івана Гончара організував експедицію на Херсонщину до хати Поліни Райко і заявив про готовність взяти її під свою опіку.

Будинок Поліни Райко охороняється Законом України "Про охорону культурної спадщини". А творчість народної художниці ставлять в один ряд з мистецтвом Марії Примаченко та Катерини Білокур.