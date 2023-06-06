Підрив Каховської ГЕС: в Олешках може затопити будинок-музей Поліни Райко

Будинок-музей художниці Поліни Райко, що знаходиться в місті Олешки (Херсонська область), знаходиться під загрозою підтоплення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

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Про це повідомив представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко, художник Семен Храмцов "Суспільне Культура".

"Якщо вода підійде, то існує велика ймовірність, що будинок не витримає – він розташовується близько до води на вулиці Нижній. Навіть якщо вода не заллє, а просто заболотиться фундамент, то нічого хорошого [для музею] не буде", – розповів Храмцов.

Він зазначив, що поки що ситуація біля будинку ще не критична – підтоплено іншу частину вулиці, де не розташовується музей.

Малюнки в будинку художниці. Фото: Благодійний фонд ім. Поліни Райко

Поліна Райко – українська художниця-самоучка в жанрі наївного мистецтва. Уродженка міста Олешки. Почала малювати в 69 років, не маючи художньої освіти. Першою її роботою стало зображення білого голуба на хвіртці, а вже за кілька років розписала власний будинок, літню кухню, хвіртки, паркани і гаражні ворота, а також могили родичів на кладовищі.

Поліна Райко

Райко померла 15 січня 2004 року. Після її смерті художниці хату в Олешках придбало подружжя шанувальників мистецтва з Канади. Згодом був створений благодійний фонд імені Райко, що збирав кошти на популяризацію її творчості. У 2013 році Музей Івана Гончара організував експедицію на Херсонщину до хати Поліни Райко і заявив про готовність взяти її під свою опіку.

Будинок Поліни Райко охороняється Законом України "Про охорону культурної спадщини". А творчість народної художниці ставлять в один ряд з мистецтвом Марії Примаченко та Катерини Білокур.

"Білий голуб". Фото: Благодійний фонд ім. Поліни Райко

Раніше УП.Культура з'ясувало, що затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС завдає непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку "Нижньодніпровський", а багато цінних історичних об’єктів – скіфські та козацькі кургани – перебувають у небезпеці.

Археологиня Світлана Біляєва, яка очолювала дослідження Тягинської фортеці – унікальної пам’ятки архітектури XIV-XV століть в селі Тягинка, Бериславського району Херсонщини, розповіла, що станом на зараз фортеця затоплена.