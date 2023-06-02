Шанс на Оскар. Три українські короткометражки відібрали у програму Palm Springs ShortFest 2023

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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2 червня 2023

Три українських короткометражних фільми потрапили до програми 29-го Palm Springs ShortFest, що пройде з 20 до 26 червня.

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Перемога у конкурсі цього фестивалю дає можливість потрапити до лонгліста кінопремії Оскар, повідомляє Moviegram.

Зокрема, на фестивалі Palm Springs ShortFest 2023 будуть показані такі фільми:

"Перезапис" режисера Кирила Земляного. За сюжетом, родина святкує день народження сина. Після теплого прийому починається звичне святкування. У своїй роботі Земляний у концентрованій формі розповідає про руйнацію родини та про те, як агресія стає нормою у стосунках. Фільм увійшов до довгого списку претендентів на сьому національну кінопремію Золота Дзиґа.

Постер фільму "Перезапис"

"Це побачення" режисерки Надії Парфан. Це перша ігрова стрічка Парфан, відомої документальними фільмами "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", "Жінки, що грають в ігри", "Я не хотіла робити фільм про війну". "Це побачення" розповідає історію про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах. Фільм показували в конкурсній програмі цьогорічного Берлінале.

Кадр з фільму "Це побачення"

"Мені ніколи не снився мій син" режисера Джейсона Блевінса. Стрічка розповідає про чоловіка, який через п’ять років після початку війни в Україні з'ясовує, що його зниклий син, можливо, весь цей час перебував у полоні. Фільм показували в українському конкурсі Kyiv International Short Film Festival 2022, а зараз його можна переглянути на The New Yorker.

Кадр з фільму "Мені ніколи не снився мій син"

Минулого року до програми Palm Springs ShortFest також було відібрано три українські фільми: "Оператор Вікторія" Анни Соболевської, "Джордан’96" Катерини Лесик та "Пелюшковий торт" Анастасії Бабенко.

Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Палм-Спрінгс (Palm Springs ShortFest) – один із найбільших кінофестивалів короткометражного кіно у світі, в межах якого демонструються фільми різних жанрів (ігрові, документальні, анімовані) з різних країн. Проходить щорічно в Палм-Спрінгс, Каліфорнія. Переможців фестивалю автоматично номінують на "Оскар" та BAFTA Awarads.

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